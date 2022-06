10-jarige zoon van Ben Affleck ‘botst’ per ongeluk met peperdure Lamborghini tegen andere auto

Celebrities Wil Kris Jenner president van de VS worden? Reality­ster doet mee aan virale Tik­Tok-trend

Nee, realityster Kris Jenner wil geen president worden. Al liet ze haar volgers op TikTok dat wel even geloven. De realityster deelde wat leek op een officiële campagne foto met de tekst: “Ik ben zo blij dat ik dit eindelijk kan aankondigen...” Maar Jenner doet gewoon mee aan een nieuwe TikTok-trend die haar naam draagt. In ‘You just got Krissed’ wordt er fake news verspreid. Daarna volgen beelden van een dansende Kris Jenner. Het blijkt dus om een prank te gaan.

24 juni