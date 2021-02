10 jaar na het rampzalige ‘Friday’: hoe gaat het vandaag met Rebecca Black?

Celebrities “Friday, friday, gotta get down on friday” , het was voor menig millennial een - helaas - onvergetelijke oorwurm. Het populaire liedje werd zangeres Rebecca Black echter niet in dank afgenomen. Haar onfortuinlijke hit ‘Friday’ was naar verluidt ‘zo verschrikkelijk slecht dat hij bijna goed was’. Na alle pesterijen: hoe zou het 10 jaar later nog gaan met Rebecca?

‘Friday’ is inmiddels bijna 150 miljoen keer bekeken en was het meest bekeken YouTube-filmpje van 2011. De video heeft bijna 4 miljoen ‘dislikes’, ten opzichte van ongeveer 1 miljoen ‘likes’. Rebecca zag zichzelf dan ook eerder berucht worden dan beroemd. Het liedje werd afgebroken op basis van de ‘kinderachtige lyrics’ en ‘irritante herhaling van het refreintje’.

Black was slechts een kind van 13 toen ‘Friday’ haar leven op zijn kop zette. “Het begon zo cool”, herinnert ze zich. “Ik mocht een videoclip opnemen in L.A., samen met al mijn vrienden. Ik was jong en naïef en had niet door dat iemand een internet-meme van me probeerde te maken... De lyrics van ‘Friday’ waren namelijk zo slecht dat het alleen maar opzettelijk kon zijn gebeurd.”

Een internet-meme is een persoon of beeld dat wordt verdraaid, en waarmee wordt gelachen. Meestal wordt zo’n meme duizenden keren gedeeld. Met drie miljoen duimpjes omlaag was haar video in een mum van tijd de meest geflopte uit de geschiedenis van YouTube. “Mijn leven ging erdoor kapot”, bekent Rebecca. “Ik werd gepest, zowel door mensen die ik kende als die ik niet kende. Ze stuurden me berichten via het internet en zeiden dat ik mezelf van kant moest maken. Ik was nog maar een tiener, daar was ik niet op voorbereid.”

Talent

Rebecca bleef echter niet bij de pakken zitten. In 2018 stelde ze zich kandidaat voor de Amerikaanse talentenjacht ‘The Four’. Daar verraste ze vriend en vijand met een prachtige versie van ‘Bye, bye, bye’, origineel gezongen door *NSYNC. “Ik denk dat men vanwege jouw doorbraakhit één belangrijk ding is vergeten”, klonk het bij de jury. “Jij hebt wel degelijk talent!”

(Lees verder onder de video)

Ze kon geen plaatsje in het programma bemachtigen, maar toch trekt Rebecca zich vandaag veel minder aan van de flater dan aan het begin van haar carrière. Ze heeft meer dan een miljoen volgers op Twitter en zingt nog steeds. “Ik wou dat ik tegen mijn 13-jarige zelf kon vertellen dat het allemaal wel goed zou komen”, meent ze. “En tegen mijn 15-jarige zelf dat het oké was om over mijn depressie te praten. Ik was een kind dat op school alleen maar eten naar haar hoofd geslingerd kreeg. Men kon niet van mij verwachten dat ik wist hoe ik daarmee moest omgaan. Toen ik 19 was, kreeg ik van elk platenlabel te horen dat ze nooit met mij wilden samenwerken. Maar kijk, ‘Friday’ is al 10 jaar oud en het is een gouden plaat. Ik sta er nog altijd en heb geleerd uit mijn verleden.”

Ter ere van de 10de verjaardag bracht Rebecca een remix uit van het bekende liedje. Dat deed ze samen met Dorian Electra, Big Freedia en 3OH!3. “Zo zie je maar, elk nadeel heeft zijn voordeel”, lacht ze.

