‘Werkfluencers’ geven advies om te scoren tijdens een sollicitatiegesprek. “Laat voelen dat je tijdens de pandemie niet de hele tijd naar Netflix keek”

Dat je een verpletterende indruk moet maken tijdens je sollicitatiegesprek, ligt uiteraard voor de hand. Maar soms is het makkelijker gezegd dan gedaan. Soms heb je zo veel stress dat je adem begint te stokken. Of je kan op niks meer komen en dan zit je daar, met je mond vol tanden. Dus willen we ons zo goed mogelijk voorbereiden. Hoe? Door vooraf allerlei tips en tricks op te zoeken op het internet.

Zelfs TikTok is tegenwoordig een bron van carrièrewijsheid en goed advies. Een snelle zoektocht leert dat de hashtag #careersadvice meer dan 1,4 miljard video’s oplevert. Voor #jobinterview vind je 447,4 miljoen video’s, #interviewtips toont je 327,8 miljoen resultaten. Blijkbaar is het videoplatform voor Generation Z, de generatie die het meest gebruikmaakt van TikTok, een handig hulpmiddel om zich klaar te maken voor een sollicitatiegesprek.

Heb jij ook je cv uitgestuurd en wil je een verpletterende indruk maken? We sommen enkele handige tips op.

1. Wat als je te laat bent voor je sollicitatiegesprek?

Op tijd arriveren is een must. Maar soit, soms kan het zijn dat je toch te laat bent. Door een onverwachte file of omdat je trein hopeloos vertraagd is. In dat geval volg je het advies van HR medewerker Raquel Toussaint. “Bel om uit te leggen waarom je te laat bent. Benadruk dat je enorm hard uitkijkt naar het sollicitatiegesprek en laat weten wanneer je denkt toe te komen. Vergeet onderweg geen updates te sturen, moest de situatie veranderen.”

2. ‘Vertel eens wat meer over jezelf’

Het is een vraag die quasi altijd gesteld wordt. En eigenlijk is dat hét moment om jezelf te verkopen. Maar niet iedereen voelt zich daar even comfortabel bij, met gestotter of veel ongemakkelijke ‘euuuuhms’ tot gevolg. Dé tip van Raquel: wees niet te persoonlijk. Het is fijn dat je getrouwd bent, een kat hebt en van verre reizen houdt, maar dat interesseert je potentiële werkgever geen bal. Wat je dan wel moet zeggen? Volgens carrièrecoach Lianne focus je het best op je vaardigheden en verwezenlijkingen die relevant zijn voor de job.

3. ‘Waarom wil je voor ons werken?’

Nog zo’n klassieker. Het kan goed zijn dat je meer wilt verdienen dan in je huidige job, en dat een beter loon je enorm aanspreekt. Maar dat moet je niet meteen op tafel leggen, meent carrièrecoach Jackie Caves. “Voor werkgevers is het niet interessant om iemand aan te nemen die enkel geïnteresseerd is in een betere salaris.” Voor ze het weten, is die persoon weer weg naar ‘ergens anders en beter’.

“Denk eens diep na, waar is het jou om te doen?”, stelt Jackie voor. Kan je uitleggen waarom je gepassioneerd bent door het bedrijf waar je wilt werken, en welke aspecten van de job jouw interesse wekken, dan maak je sowieso een goede indruk. “En wees vooral oprecht.”

4. Wat als er gaten in je cv zitten?

Weinig werkervaring kunnen opdoen het voorbije jaar? Daar is een logische verklaring voor: de pandemie. Maar je nieuwe baas verwacht waarschijnlijk iets meer uitleg. Volgens Jackie moet je er niet te veel woorden aan vuilmaken, maar klaar en helder uitleggen wat je wél gedaan hebt. Heb je intussen een online opleiding gevolgd? Vertel dat dan. Laat duidelijk voelen dat je niet heel de tijd Netflix gekeken hebt, maar actief bezig was.

5. Wat zijn je minder goede eigenschappen?

Vermijd cliché’s, zoals zeggen dat je een pietje-precies bent, of een workaholic. Wees eerlijk, zegt werkfluencer Ariel Nui, en gebruik deze vraag tegelijk als een opportuniteit om enkele van je sterktes in de verf te zetten. Ben je bijvoorbeeld een trage werker? Dan kan je zeggen dat je heel nauwgezet bent. Iemand die focust op details, waardoor je soms te veel tijd verliest aan bepaalde projecten. Nog een tip van Ariel: geef ineens een oplossing mee. In dit geval: ‘Ik gebruik een timer om bij te houden hoeveel tijd ik spendeer aan mijn taken, en dat heeft me geholpen om mijn planning en werktempo te verbeteren.’

6. Onderhandelen over je salaris

In het vroege stadium van een sollicitatie moet je nog niet afkomen met hoge eisen, maar er wordt sowieso wel gepeild naar je loonverwachtingen. Dan moet je een goed evenwicht vinden tussen ‘Ik vind eender wat goed, zolang je me maar aanneemt’ en ‘Ik wil zo snel mogelijk rijk worden, NU’. Hoe je dat aanpakt? Werkfluencer Rhona Pierce: “Doe de nodige research, benadruk nog eens wat jouw pluspunten zijn en weet hoeveel je waard bent”. Gebruik bijvoorbeeld een online salariskompas om je marktwaarde te achterhalen. Of maak een lijstje met wat je wil: gaande van je brutoloon tot extralegale voordelen als maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, een pensioenplan, een vergoeding voor je woon-werkverkeer, ...

