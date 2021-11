Wat als je geliefde een workaholic is? Guy getuigt over zijn partner en relatietherapeut Rika geeft tips. “Ik geloof niet in qualitytime”

Trend in de bedrijfswe­reld: spontane vakantieda­gen om burn-out te vermijden. “Wie lange dagen maakt, is niet per se werkver­slaafd”

Pop-up vakantiedagen, selfcare-verlof of wellbeing days. Sinds het begin van de pandemie lassen steeds meer bedrijven wereldwijd spontane vakantiedagen in voor hun (uitgebluste) werknemers om een burn-out te vermijden. Arbeidspsycholoog Tom Dijckmans neemt de trend onder de loep. Want een nobel initiatief is het zeker, maar hebben die vrije dagen ook het beoogde effect?

