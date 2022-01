Waarom honderden Nederlandse vrouwen hun naam naar Peter veranderen op LinkedIn

In oktober publiceerde Equileap, een onafhankelijke dataleverancier, een rapport waaruit bleek dat Nederland nog steeds enorm achterloopt op het gebied van gendergelijkheid. Slechts 28 procent van de subtop van grote bedrijven is vrouwelijk, en ook het Nederlandse parlement bestaat maar voor 39 procent uit vrouwen. Daarnaast daalde het aantal vrouwelijke CEO’s en bestuurders in twaalf maanden tijd en werd in geen enkel Nederlands bedrijf de salariskloof tussen mannen en vrouwen gedicht.

Hoe meer vrouwen op de werkvloer, hoe minder waardevol we de job vinden. Studie wijst op genderstereotypen in STEM-sectoren

Mijn naam is Peter

En héél straf: er zijn zelfs meer Nederlandse mannen die Peter heten CEO, dan dat er vrouwen zijn in die positie. Wanneer men keek naar de managementtop van de honderd grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland, waren er onder de CEO’s vijf Peters, en maar drie vrouwen (bij postbedrijf PostNL, uitgeverij Wolters Kluwer en chemiebedrijf DSM).

Om dat gegeven aan te klagen, werd de campagne ‘Mijn naam is Peter’ in het leven geroepen. Het gaat om een initiatief van belangenorganisatie Women Inc. en vrouwenorganisatie BrandedU, dat vrouwen opriep om tussen 24 en 28 januari hun naam op LinkedIn naar Peter te veranderen. Dat LinkedIn als sociaal medium werd gekozen is niet toevallig, want het is de plaats bij uitstek om jezelf professioneel op de kaart te zetten.