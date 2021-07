Voor je veertigste op pensioen gaan dankzij de ‘FIRE’-lifestyle. Sébastien deed het: “Je moet zelfs niet leven als een monnik”

Gravin Fiona du Monceau (42) wil behande­ling vinden tegen corona: “Waarom op een strand gaan liggen als ik ook een verschil kan maken?”

13 november Opgegroeid in de hoogste kringen, en een ronduit indrukwekkende familiestamboom. Haar betovergrootvader richtte het grootwarenhuis Au Bon Marché op, dat later uitgroeide tot de supermarktketen GB. Haar moeder is een erfgename uit de groep Solvay. Maar zelf wil Fiona du Monceau de Bergendal (42), onderneemster en mama van vier, haar eigen pad uitstippelen. Als directeur van ExeVir, een piepjong bedrijf in Zwijnaarde dat Covid-19 bij de lurven wil nemen, zoekt ze naar een behandeling - geen vaccin! - voor het virus. Op basis van antilichamen van lama’s dan nog wel. “Als je kan bijdragen tot de maatschappij, moet je dat doen, in welke vorm dan ook.”