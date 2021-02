Verslavingspsycholoog over de gevaren van emotioneel kopen: “Voel je de drang om iets te kopen? Gewoon niét doen”

Een studie van Barclaycard die in juli verscheen, wees uit dat de gemiddelde Brit dat jaar in totaal 770 pond (ofwel 883 euro) besteedde aan niet-essentiële uitgaven. De populairste aankopen waren takeawaygerechten en drankjes, kledij voor de zomer, planten en bloemen voor buiten, bakingrediënten, sterke drank, loungewear en schilderspullen. In ons land is maar liefst een half miljoen Belgen verslaafd aan shoppen. Daar moet de lockdown en het feit dat veel dagen monotoon waren wel voor iets tussen zitten, denken wij dan. Maar volgens Gheskiere, die in zijn praktijk verschillende soorten verslavingen (waaronder koopverslaving) behandelt, is koopverslaving echt iets van álle tijden.