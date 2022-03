Van rouwverlof na miskraam tot meer geboorteverlof voor papa’s: 5 inzichten over meer gendergelijkheid op het werk

Of het nu gaat om het glazen plafond, de loonkloof of zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie: vandaag de dag worden vrouwen en mannen in veel bedrijven nog steeds niet hetzelfde behandeld. Op Internationale Vrouwendag bundelen we vijf inspirerende inzichten over meer gendergelijkheid op de werkvloer. “De eerder klassieke moederkloeken zijn vaak nog onbewust onze rolmodellen.”

1. Dat meer mannen aan de top staan kan je biologisch niet verklaren

Veel meer mannen bekleden topfuncties, en dat wijten wetenschappers al jaar en dag aan de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen: dankzij het grotere, mannelijke brein zouden ze cognitief sterker zijn. Niks van aan, blijkt uit een grootschalige studie waarbij meer dan tienduizend eerdere onderzoeken onder de loep genomen werden.

Quote De kleinere vrouwelij­ke hersenen bieden net zoveel kans op geniali­teit als het mannelijke brein. Biologe Lauren Harrison

Natuurlijk zijn er verschillen tussen de geslachten, zoals een onderscheid in immuniteit of uiterlijke kenmerken. Maar wat intelligentie en cognitieve vaardigheden betreft, kwam er niets uit de bus. “Als we op basis van onze gegevens aannemen dat mensen net als andere dieren zijn, is de kans op goed presterende - net als minder succesvolle vrouwen - op deze aardbol even groot als bij mannen”, zegt biologe Lauren Harrison. “De kleinere vrouwelijke hersenen bieden kortom net zoveel kans op genialiteit als het mannelijke brein.”

Haar conclusie is dan ook klaar en duidelijk: “In plaats van biologie te gebruiken om uit te leggen waarom er meer mannelijke CEO’s of professoren zijn, moeten we ons afvragen welke rol cultuur en opvoeding spelen bij de verschillende paden die mannen en vrouwen bewandelen.”

2. Hoe meer vrouwen op de werkvloer, hoe minder waardevol we de job vinden

De eerste stap naar verandering is bewustzijn, klinkt het meer dan eens. Precies daarom is het onderzoek van de Amerikaanse assistent-psycholoog Allison Light en haar collega’s zo belangrijk. Ze ontdekten dat er ook in STEM-sectoren (STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics) sprake is van gendervooroordelen. De wereld van de wetenschap, technologie, techniek en wiskunde is (gelukkig!) geen mannenbastion meer, maar dat wil niet zeggen dat alle problemen rond gendergelijkheid van de baan zijn: hoe meer vrouwen actief in het veld, hoe groter de kans dat de discipline als ‘zachte wetenschap’ gelabeld wordt.

“Bovendien leidde het label ‘zachte wetenschap’ ertoe dat mensen deze velden devalueerden - ze werden beschreven als minder grondig, minder betrouwbaar en minder geschikt voor publieke onderzoeksfinanciering”, vertelt onderzoekster en assistent-psycholoog Allison Light.

En ook opvallend: “Wanneer vrouwen meer dan 25 procent van de afgestudeerde studenten in een discipline uitmaken, raken mannen – en in mindere mate vrouwen – minder geïnteresseerd in die richting, en dalen de salarissen vaak.”

3. We moeten de rol van zorg in onze samenleving herdenken

Om meer gendergelijkheid op de vloer te creëren en zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie definitief naar de geschiedenisboeken te verwijzen, moeten we volgens Liesbet Stevens de rol van zorg in onze maatschappij herdenken. De adjunct-directeur van het Instituut voor Gelijkheid van vrouwen en mannen vertelt: “Heeft er een kindje vuile kleren aan, dan wordt er nog bijna altijd automatisch in de richting van de moeder gekeken. Vrouwen leggen zichzelf trouwens ook die zorgende rol op. Dat is niet geheel onlogisch: we kijken naar hoe onze eigen moeders en vrouwen in de nabije omgeving het gedaan hebben. De eerder klassieke moederkloeken zijn vaak nog onbewust onze rolmodellen, in plaats van vrouwen die een leuke job combineren met het gezinsleven.”

Hetzelfde geldt voor mannen. “Jonge vaders krijgen te weinig te horen dat de zorg voor een kind en huishouden een mooie carrière niet in de weg hoeft te staan. Precies daarom pleit het Instituut voor een meer evenwaardige verlofregeling bij de geboorte van een kindje voor vaders en moeders. We gaan nu gelukkig al naar twintig dagen geboorteverlof voor nieuwe papa’s, maar er is nog steeds een groot verschil.”

Quote Wanneer vooral vrouwen tijd doorbren­gen met hun pasgeboren baby, ontstaan er patronen die in de toekomst nog moeilijk te veranderen zijn. Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor Gelijkheid van vrouwen en mannen

“Natuurlijk moet een vrouw ook fysiek herstellen na de bevalling”, kadert Stevens. “Maar een kind krijgen is voor zowel vader als moeder een heftige ervaring. Je hebt allebei tijd nodig om een nieuw evenwicht te vinden. Wanneer vooral vrouwen tijd doorbrengen met hun pasgeboren baby, ontstaan er gewoontes en patronen die in de toekomst nog moeilijk te veranderen zijn. Zij zullen bijvoorbeeld degenen zijn die minder uren kloppen om op tijd aan de schoolpoort te kunnen staan. Doen ze dat niet, dan kampen ze anno 2021 vaak nog met een schuldgevoel. Daar moeten we van af.”

4. Een vrouwelijke manager heeft positief effect op de bedrijfscultuur

De vraag naar meer diversiteit aan de top groeit - en terecht. Maar heeft die shift ook verregaande gevolgen? Tanja van der Lippe, hoogleraar Sociologie aan de Universiteit Utrecht, ondervroeg maar liefst 15.000 werknemers en hun managers, afkomstig uit verscheidene sectoren in negen Europese landen. Daarbij focuste ze op twee belangrijke thema’s: de loonkloof en de bedrijfscultuur.

Een toenemend aantal vrouwelijke managers heeft helaas weinig effect op de loonkloof, ontdekte de sociologe. Maar ze heeft ook positief nieuws: wat de bedrijfscultuur betreft, maken vrouwelijke leiders wél het verschil. Werknemers met een vrouw als baas ervaren meer steun. Ze durven daardoor makkelijker een gesprek aan te knopen en voelen zich minder snel gefrustreerd op de werkvloer. Ook opvallend: er wordt minder overgewerkt. In het bedrijf heerst vaak een familievriendelijke cultuur.

Quote Bij vrouwelij­ke managers is er een betere werk-privéba­lans: werkpresta­ties staan nog altijd voorop, maar mét oog voor de thuissitua­tie. Hoogleraar sociologie Tanja van der Lippe

“Dat uit zich vooral in een betere werk-privébalans”, vertelt van der Lippe aan het Nederlandse magazine Linda. “Je moet dan denken aan flexibele werktijden of eerder naar huis kunnen als een kind ziek is. Werkprestaties staan nog altijd voorop, maar mét oog voor de thuissituatie. Werknemers vinden dus dat vrouwen daar beduidend beter in zijn.”

5. Het belang van rouwverlof bij een miskraam

Een unicum in de wereld: in Nieuw-Zeeland hebben vrouwen en hun partners recht op drie dagen doorbetaald verlof na een miskraam. De wet geldt ook voor ouders die een kind willen adopteren of voor al wie betrokken is bij draagmoederschap. Tot voor kort had Nieuw-Zeeland een gelijkaardige wetgeving als die bij ons, waardoor werknemers na een miskraam of doodgeboorte pas recht hebben op sociale tegemoetkomingen als de zwangerschap al minstens 180 dagen ver was.

Quote Het begrip voor vruchtbaar­heids­pro­ble­men en miskraam is toegenomen op de werkvloer. Een mooie evolutie. Burn-outexpert Lode Godderis

“Ook bij ons is er een soortgelijk wetsvoorstel ingediend – al is het nog even wachten op de concrete invulling ervan”, vertelt burn-outexper Lode Godderis. “De politieke aandacht ervoor kan het onderwerp uit de taboesfeer helpen halen, al merk ik dat het begrip voor vruchtbaarheidsproblemen en miskraam sowieso toegenomen is op de werkvloer. Een mooie evolutie. Enerzijds omdat het aantal vruchtbaarheidsbehandelingen in de toekomst alleen maar zal toenemen, anderzijds omdat de grote onzekerheid die bij zo’n traject hoort ook weegt op je werkprestaties.”

Zowel werkgever als werknemer varen bovendien bij begrip, aldus de expert. “De mensen die met vruchtbaarheidsproblemen of een miskraam geconfronteerd worden, geven aan dat de steun van collega’s en hun leidinggevende hielp in hun verwerkingsproces. Van hun kant ontstond er daardoor een grotere loyaliteit.”

