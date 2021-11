Unequal Pay Day: vanaf vandaag werken vrouwen dit jaar ‘gratis’ (en de oorzaak ligt vooral aan het thuisfront)

Vandaag is het European Unequal Pay Day. Vanaf deze dag werken alle Europese vrouwen ‘voor niks’ tot het einde van het jaar. In principe mogen de hakken dus op het bureau gehesen worden. Maar dat is niet de bedoeling van Unequal Pay Day. Deze dag moet bewustzijn creëren voor het feit dat Europese vrouwen voor hetzelfde werk nog altijd 14,1 procent minder verdienen dan mannen.

European Unequal Pay Day drukt ons elk jaar opnieuw met de neus op de feiten. Nog altijd verdienen vrouwen in Europa gemiddeld 14,1 procent minder dan mannen. En dat terwijl ze precies dezelfde taken uitvoeren. Daarom werken Europese vrouwen vanaf vandaag in principe ‘gratis’ tot het einde van het jaar. Daarmee doen we het wel een beetje beter dan in 2019: toen viel Unequal Pay Day op 4 november en bedroeg de loonkloof nog 16 procent.

Die loonsongelijkheid mag niet onopgemerkt voorbij gaan, vindt PES Women, een organisatie die gendergelijkheid en de vertegenwoordiging van vrouwen promoot. Daarom ontwikkelde PES Women samen met haar Vlaamse ledenorganisatie ZIJkant een video die de genderongelijkheid op de werkvloer nog eens aankaart. Om hopelijk weer een stap in de ‘gelijke’ richting te kunnen zetten.

(Lees verder onder de video.)

Dat vrouwen nog altijd minder verdienen dan mannen ligt vooral aan één ding: het thuisfront. Vrouwen staan nog te veel in voor de huishoudelijke taken en de zorg van de kinderen, waardoor hun carrière op de achtergrond belandt. En terwijl je zou denken dat mannen tijdens de pandemie wel leerden om hun steentje bij te dragen in het huishouden, deden ze dat niet. Dat stelden onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel vast. Mannen waren tijdens de lockdown vier uur langer thuis, maar deden maar zes minuten extra huishoudelijk werk.

Daarom focust de video van PES Women op jonge ouders die thuiswerken door de coronapandemie, voorafgegaan door de krachtige boodschap: “Taken thuis gelijk verdelen, voor gelijke kansen op het werk.”

Schuldgevoel en opoffering

Ook Infino, het kinderbijslagfonds en een van de Belgische uitbetalers van het Groeipakket, voerde een onderzoek uit naar de balans tussen werk en opvoeding. Daaruit blijkt dat 4 op de 10 ouders zich schuldig voelen tegenover hun kinderen wanneer ze moeten overwerken. En vooral vrouwen geven aan dat ze dit gevoel ervaren. Uit het onderzoek blijkt ook dat vrouwen dubbel zo vaak als mannen aangeven dat ze minder zijn gaan werken, of zelfs stopten met hun job, om voor de kinderen te zorgen. Het eeuwenoude cliché blijft dus ook de dag van vandaag nog overeind.

Wil een vrouw toch meer floreren op de werkvloer, dan geeft Infino het advies om de genderverschillen eerst binnen het gezin aan te pakken. Met deze tips kan een vrouw volgens Infino haar partner meer bij het ouderschap betrekken:

1. Tijd doorbrengen met je kinderen is niet babysitten: In onze hectische levens kan het moeilijk zijn om bewust tijd door te brengen met de kinderen, zeker wanneer je partner dat doorgaans wel doet. Toch is het belangrijk dat beide ouders een hechte band opbouwen met de kinderen. Motiveer je partner om te ontdekken welke rijkdom hij/zij kan bieden aan de kroost.

2. Leer hen te praten met kinderen: De juiste vragen stellen op afgelijnde momenten kan een goede eerste stap zijn. Door bijvoorbeeld telkens in de auto op weg naar school een gesprekje te starten, maakt je partner je kind duidelijk dat praten ook een leuk een-op-een moment kan zijn.

3. Vind een gezamenlijke passie: Staat je partner graag in de keuken? Laat hen deze passie overdragen aan de kinderen en hij/zij zal met plezier meer tijd voor ze maken.

4. Respecteer elkaar op alle vlakken: Spreek altijd respectvol over elkaar en help elkaar als koppel in alle gezinstaken. Zo leert je kind heel concreet hoe breed respect gaat.

Ook internationaal bestaan er enkele initiatieven die de werksituatie van vrouwen moeten verbeteren. Een lijstje van enkele vrouwvriendelijke inspanningen op de werkvloer: Wellbeing-days: spontane vakantiedagen.

De laat-me-gerust wet: het recht om je digitale apparatuur volledig ‘off’ te switchen na het werk zodat de qualitytime met het gezin wordt gerespecteerd.

Veranear: een aangepast werkregime tijdens de zomermaanden.

Rouwverlof van drie dagen na een miskraam: mét doorbetaling.

Ongestoord ongesteld: menstruatieverlof.

Kortere werkdagen of -weken: zoals een vierdagenwerkweek.

Menopause policy: de menopauzevriendelijke werkplek waar vrouwen recht hebben op medische hulp tijdens de werkuren, ze hun werktijd flexibeler mogen indelen en gratis een beroep kunnen doen op menopauzecoaches. Je leest meer over deze initiatieven in dit stuk: Tips voor je baas: de 7 nieuwste initiatieven om werkgeluk te verhogen, van laat-me-gerustwet tot verrassingsvakantie (+)

