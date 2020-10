Uitgekeken op je thuiswerkplek? 11 praktische spullen om je home office in te richten

In de strijd tegen het coronavirus blijft telewerk (nog) langer de norm. Met andere woorden: we zitten weer fulltime thuis, in onze bureaustoel of aan de keukentafel. Wij verzamelden enkele spullen die de rommel minimaliseren en je productiviteit boosten. Alsjeblieft, dankjewel!

Wie al wekenlang telewerkt, weet het maar al te goed: de inrichting van je home office is best belangrijk. Zeker als je thuiswerkplek geïmproviseerd is - lees: op het hoekje van de keukentafel - kan je maar beter zorgen voor weinig rommel. Ook je omgeving hou je het best zo georganiseerd mogelijk.

Dat bevestigt Sara Van Wesenbeeck, organizing expert bij professioneel coachingbureau Barking Dogs. “Een leuke en inspirerende werkomgeving is cruciaal. Wie zich goed voelt in zijn thuiskantoor, heeft minder redenen om elders in huis afleiding te zoeken”, vertelde ze ons eerder al. “Zorg voor een comfortabele stoel, goede verlichting, voldoende opbergruimte. Hou ook al je bureauspullen bij de hand, want zo verlies je geen tijd.”

Geen idee hoe daaraan te beginnen? Makkelijk: met deze leuke (en handige!) spulletjes in huis.

1/ First things first. Als je er de ruimte voor hebt maar nog geen bureau kocht, kan je best investeren in eentje. Want moest het nog niet duidelijk zijn: thuiswerken is een blijvertje. Bureau van Quilda, 323,40 euro, via La Redoute.

2/ Anno 2020 verloopt een groot deel van het werk digitaal, maar je hebt mensen - ondergetekende incluis - die het fijn vinden om alles rustig uit te schrijven. Van to-dolijstjes tot droedels, en daar kan je het best een mooie pen bij gebruiken. Pen van Kaweco, 57 euro, via PIET moodshop.

3/ Een ordelijk zicht is het niet, die kabels van je opladers, hoofdtelefoon en muis. Met een handige velcro kabelbinders is dat probleem meteen verholpen. Kleurrijke kabelbinders, 15,90 euro, via Bol.com.

4/ Dat je computerscherm recht voor je neus moet staan, weten we al. Deze houten laptopstand zorgt ervoor dat je niet krom voorovergebogen zit. Laptopstand van Wooden Amsterdam, 119 euro, online te koop.

5/ Zit je ook steevast ineengezakt of scheef achter je computer? Dan kan een ergonomische zitbal misschien een handje helpen. Zitbal van Vluv, 129 euro, via fonQ.

1/ Een onderlegger kan helpen om vlotter met je muis te werken. Extra pluspunt: het vangt eventuele kruimels op als je ook af en toe iets lekkers eet. Onderlegger van kurk van IKEA, 6,99 euro, online en in de winkels te koop.

2/ Zet geen grote klepper, maar een kleine mobiele scanner op je tafel. Handig! Mobiele scanner van Epson, 139 euro, via Coolblue.

3/ Laat je ook altijd papieren rondslingeren? Dan komt een memobord goed van pas. Je kan er je gedachten en taken op neerpennen met een stiftje. Als je klaar bent, veeg je alles weer weg en begin je - letterlijk - met een schone lei. Memobord van AVA, 8,99 euro, online en in winkels te koop.

4/ Op zoek naar een handige organizer om je pennen, potloden, post-its enzovoort te bewaren? Check! Glazen organizer van H&M Home, 19,99 euro, online en in winkels te koop.

5/ Nu het ’s ochtends later licht wordt en het overdag vroeger donker wordt, is een goede lamp geen overbodige luxe. Bureaulamp van Cohen, 69 euro, via Made.

6/ Wie geen aparte bureau heeft, maar gewoon aan de keukentafel werkt, weet na een werkdag vaak niet wat te doen met al z’n gerief. Leuke truc: zorg voor een mooie opbergdoos waar je alles in kan stoppen. Roze klapkratje van Hema, 9,50 euro, online en in winkels te koop.

