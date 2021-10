Stiekem op workation, zoals Lars (26) en Floris (34)? “In Dubai was het tijdsverschil drie uur en moest ik mijn calls en meetings strategisch incalculeren”

NINA Aan huis bij Dries Van Noten, Stella McCartney en de familie Jagger: Belgische topfotogra­fe Pamela Berkovic over seksime en perfectio­nis­me

13 maart Ze woont al meer dan twintig jaar in New York, maar ze is Belgische van oorsprong. Haar ouders zijn kunstverzamelaars, zij is een topfotografe. Pamela Berkovic (42) is thuis bij de allergrootste modemerken, van Dior tot Dries Van Noten. En ze is goed bevriend met echte rocklegendes, de familie Jagger. “Ze weten dat ze mij kunnen vertrouwen. Ik heb geen bijbedoelingen.” We praten met haar over seksisme in de modewereld, de vrouwelijke blik en, jawel, het charisma van Mick Jagger.