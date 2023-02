Steeds meer Belgen doen aan stil verzet op het werk. Socioloog: "Het gaat van cynische humor tot een fictieve agenda”

Nieuwe trend gespot op de werkvloer: ‘chaotic working’. Je kan haar zien als het rebelse zusje van ‘quiet quitting’, en de kans is groot dat jij of je collega zich er ook schuldig aan maakt. Arbeidssocioloog Peggy De Prins licht het ‘stille verzetsfenomeen’ op de werkvloer toe. “Werknemers proberen op die manier een stukje onze vrijheid af te dwingen.”

‘Quiet quitting’ en ‘quiet firing’ waren de grote carrièretrends van 2022. Ofwel: enkel nog het uiterste minimum doen op je werk of iemand er impliciet toe dwingen ontslag te nemen. ‘Chaotic working’ is het rebelse jonge zusje van die twee termen. Het fenomeen wint snel aan populariteit op TikTok en houdt in dat je je positie op het werk gebruikt om klanten te helpen. Ook als dat ten koste gaat van het bedrijf of de organisatie waarvoor je werkt.

Gratis luiers en alle vakantiedagen die je maar wilt

‘Chaotic working’ is wanneer je ‘random acts of kindness’ uitdeelt aan anderen. Werk je in de horecasector? Dan zou je bijvoorbeeld een dubbele portie kunnen geven of de drankjes niet aanrekenen. Of als jouw bedrijf evenementen organiseert, laat je misschien wel mensen gratis binnen of geef je extra kortingen op kaartjes.

Het concept wordt ook wel eens ‘malicious compliance’ genoemd en ging viraal door onderstaande video, die al meer dan een half miljoen keer werd bekeken. “Je gebruikt de macht die je hebt om anderen te helpen omdat het je niet kan schelen of je erdoor in de problemen komt.”

In de comments delen mensen uit verschillende sectoren hoe zij aan ‘chaotic working’ doen. “Ik ben verloskundige en de hoeveelheid spullen die ik weggeef is verbazingwekkend. Ik ben net de Oprah van luiers en lanoline”, schrijft iemand. “Ik deed dit, maar als management. Keurde enorme hoeveelheden vakantie goed”, aldus een ander.

Quote Concepten zoals ‘chaotic working’ en ‘quiet quitting’ zijn informele verzets­stra­te­gieën die voortkomen uit ongenoegen op de werkplek. Arbeidssocioloog Peggy De Prins

Baas, ik ben ontevreden op de werkvloer

Termen zoals ‘chaotic working’ mogen dan nieuw klinken, ze zijn het niét, zo benadrukt arbeidssocioloog Peggy De Prins. “In het oudere sociologische denken kom je ze ook tegen. Concepten zoals ‘chaotic working’ en ‘quiet quitting’ zijn informele verzetsstrategieën die voortkomen uit ongenoegen op de werkplek. Ook het oudere lijntrekken hoort thuis in dat rijtje: doen alsof je het bijzonder druk hebt maar eigenlijk met niks bezig zijn.”

Dat zulke informele verzetsstrategieën nu populair zijn, is geen toeval. “Er is heel wat aanleiding tot ontevredenheid. Enerzijds heb je de energiecrisis en de besparingen die leiden tot afslanking binnen veel bedrijven. Anderzijds zitten we nog steeds in een post-coronatijdperk: veel mensen zijn gefrustreerd over de nieuwe manieren van werken. Er komt heel wat op ons af dat we niet onder controle hebben. En de werkomstandigheden zijn voor velen niet helemaal zoals ze zelf zouden willen.”

Enter: chaotic working. De Prins: “Als gevolg daarvan gaan sommigen een soort chaotisch aspect in hun gedrag op het werk integreren om meer controle te krijgen over hun eigen situatie. Als soort van stil verzet. Ze drukken zo hun eigen stempel, vullen deels zelf hun ruimte in en permitteren zich een soort vrijheid binnen een gegeven afsprakenkader. ‘Ik weet dat het eigenlijk niet mag, maar omdat de prijzen zo hoog zijn geworden, ga ik toch iets extra geven aan de klant.’”

Belgen zijn vaker heimelijk

Maar waarom zijn er zoveel heimelijke verzetsstrategieën? Waarom uiten wij ons ongenoegen niet openlijk? Waarom vinden we het juist zo moeilijk om vrank en vrij onze mening te ventileren in een team of tegen het management? “Wij Belgen vinden dat moeilijker dan pakweg Nederlanders en Duitsers en dat heeft te maken met sociale afstand, een klassiek en sociologisch concept. Op het moment dat er sprake is van hiërarchie, nemen veel werknemers een zekere afstand tot hun leidinggevenden, ook al stellen die zich open en doen ze er alles aan om transparant te zijn. We gaan ons minder durven uitspreken en meer dingen onder de radar doen.”

Quote In plaats van in dialoog te gaan, zoals men dat in Nederland sneller zou doen, houden Belgen hun mening vaker voor zichzelf.

Dat wij Belgen moeilijker onze mening ventileren betekent niet dat we er geen hebben, zegt de Prins. “We zijn best kritisch en pikken niet zomaar alles. Daarin verschillen we niet van Nederlanders. Maar in plaats van in dialoog te gaan, zoals men in Nederland sneller zou doen, houden we onze mening wel vaker voor onszelf. Hierdoor ontstaat er een spreidstand tussen onze kritische ingesteldheid en de sociale afstand die we willen bewaren, waardoor we vaak niet durven zeggen wat we eigenlijk denken.”

Cynische humor en fictieve agenda’s

Die sociale afstand werkt chaotic working of ander schaduwgedrag in de hand. Maar het hoeft niet altijd te gaan over het gratis uitdelen van dingen. De Prins: “Een andere vorm van stil verzet is de specifieke humor die in sommige teams ontstaat. Je gaat zaken in twijfel trekken zonder je daarover uit te spreken, maar onder de radar wel heel cynisch worden. Ook dat is een vorm van verzetscultuur.”

“Ook zaken negeren is schaduwgedrag of stil verzet. Het management voert veranderingen door, maar je blijft gewoon werken zoals je altijd al deed. Of het typische kameleongedrag: je pet draaien afhankelijk van het type relatie. In een informele sfeer uit je wél dat je het niet eens bent, maar tijdens de formele meeting doe je alsof je akkoord gaat met wat er beslist werd.”

“Ook onze tijd (en hoe we die al dan niet invullen) kan een vorm zijn van informeel verzet. Tegenwoordig werken veel bedrijven met shared agenda’s. Sommige collega’s plannen hun dagen vol met fictieve zaken zodat ze met rust gelaten worden door hun collega’s en leidinggevenden. Op die manier kunnen ze een stukje vrijheid afdwingen.”

Gevolgen zijn wel degelijk tastbaar

Als zulke stille verzetsstrategieën binnen de perken blijven, kunnen ze niet echt kwaad. “Maar de gevolgen van je acties als werknemer zijn wel degelijk tastbaar. Als je je digitale agenda blijft volplannen waardoor je collega geen meeting met je kan doen, dan heeft dat implicaties voor je werkrelaties. Als je op alle vragen van nieuwe klanten neen zegt omdat je er geen nieuwe opdrachten bij wilt, leidt dat tot passief werkgedrag. Zo kan een team zichzelf voor een stuk in de schaduw werken, wat fnuikend is voor innovatie en ondernemerschap. En zulk gedrag is besmettelijk, waardoor het op den duur wel een voelbaar effect heeft binnen een team of afdeling.”

“Als manager is het heel lastig om die informele regels in een team te lezen. Je voelt dat men eigenlijk niet akkoord is, maar je zegt het niet open en bloot. Dus daar zit een inherente spanning. We moeten vooral vermijden dat zulke informele verzetsstrategieën toxisch worden.”

Quote Iedereen wist dat dit soort zaken gebeurden, maar het werd niet echt benoemd. Dankzij TikTok kunnen we er makkelij­ker over spreken. Arbeidssocioloog Peggy De Prins

Het feit dat deze termen nu zo populair zijn op sociale media is een heel dankbaar gegeven, vindt De Prins. “Het zijn zaken die anders onder de radar bleven. Iedereen weet wel dat het gebeurt, maar het werd niet echt benoemd. Dankzij TikTok kunnen we er makkelijker over spreken. We evolueren ook steeds meer naar feedbackcultuur op de werkvloer. Werknemersbeleving wordt belangrijker, er wordt regelmatig een vinger aan de pols gehouden. Hopelijk kunnen we zo in de toekomst makkelijker zaken benoemen waarover we ongenoegen of onmacht voelen. Op die manier kunnen ze eerder gekanaliseerd worden, voor ze ontsporen.”

Of je nu werknemer of werkgever bent: ga het gesprek aan. “En het moet niet allemaal zo zwaar zijn. Giet er een saus van humor over. Probeer je eigen waarheid te relativeren door in dialoog te gaan, en kijk waar je elkaar in het midden kan treffen.”

