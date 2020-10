Rihanna voor het eerst tussen rijkste 'selfmade' zakenvrouwen

Stel grenzen en focus op het positieve: Marie Kondo geeft tips voor een productie­ve thuiswerk­sfeer

4 mei Heel wat mensen zijn tegenwoordig aan het telewerken. Maar na een tijd is het niet altijd even gemakkelijk om productief te blijven. Organisatie-expert en opruimgoeroe Marie Kondo deelt in haar nieuw boek ‘Joy at Work: Organizing Your Professional Life’ enkele handige tips die ook thuiswerken gemakkelijker maken.