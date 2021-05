Populaire video-app TikTok test service die jongeren helpt bij het vinden van een job

De populaire socialemedia-app TikTok test momenteel een nieuwe service die werkzoekenden in contact brengt met bedrijven. Gebruikers zullen via de app op een unieke manier hun werkervaring kunnen delen met potentiële werkgevers: in videovorm. Helemaal op maat van Gen Z dus. Wordt het in de toekomst een populair alternatief voor de traditionele sollicitatiegesprekken op kantoor?

TikTok is al enkele jaren zeer geliefd bij Gen Z, de generatie geboren vanaf 1995 en opgegroeid in een volledig digitaal tijdperk. Jongeren gebruiken de app doorgaans om korte, luchtige video’s van enkele seconden te maken en te delen. Maar binnenkort kunnen ze via het bekende sociale medium ook solliciteren.

Rekruteringsservice

Door de pandemie is de tijdelijke werkloosheid enorm gestegen. Uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) blijkt dat ons land afgelopen jaar maandelijks gemiddeld 339.267 uitkeringsgerechtigde werklozen telde. Een stijging met drie procent in vergelijking met het jaar daarvoor. In totaal steeg de tijdelijke werkloosheid met bijna 420 procent door de coronacrisis.

Dat we naar vernieuwende manieren zoeken om te solliciteren, is dan ook niet onlogisch. En daar speelt TikTok op in. Het sociale medium test een service die ontworpen is om mensen te helpen bij het vinden van een job. TikTok wil dat bedrijven zo makkelijker hun weg vinden naar enthousiaste werknemers, en dat werkzoekenden sneller contact kunnen leggen met potentiële werkgevers.

De service zal naar verluidt niet binnen TikTok zelf zitten, maar zal een aparte webpagina zijn die je via de app kan bezoeken. Bedrijven zullen er voornamelijk vacatures kunnen plaatsen voor startende werkzoekenden met weinig tot geen werkervaring.

Quote Jongeren gebruiken TikTok niet alleen voor luchtige comedyvideo’s, maar ook om sollicita­tie­tips, financieel advies en cv-beoordelin­gen te delen.

Generatie Z

“Gebruikers zullen een TikTok-video kunnen uploaden waarin ze hun werkervaring samenvatten, in plaats van een traditioneel cv door te sturen”, schrijft Amerikaans nieuwsmedium Axios. “TikTok zal kandidaten vragen om hun cv-video’s op hun profiel te plaatsen als ze dat willen, zodat hun kandidatuur opvalt bij bedrijven.”

De nieuwe service van TikTok is ongetwijfeld gericht op Generatie Z. Zij zijn opgegroeid in een digitale wereld en zijn het meest actief op de app.

Creative Learning Fund

De sollicitatiefunctie van TikTok komt zeker niet out of nowhere, want carrièregerelateerde video’s blijken het heel goed te doen op het platform. Jongeren gebruiken de app niet alleen voor luchtige video’s, maar ook om sollicitatietips, financieel advies en cv-beoordelingen te delen. Die laatste video’s zijn zelfs zo populair dat TikTok vorig jaar nog een ‘Creative Learning Fund’ lanceerde, een fonds van zo’n 40 miljoen euro voor TikTokkers die educatieve content creëren. Niet verwonderlijk als je bedenkt dat de hashtag #contentadvice alleen al meer dan 1,3 miljard views heeft.

(Lees verder onder de video.)

Kate Barney, hoofd van de HR-dienst van TikTok-Global Business Solutions, liet aan Washington Post weten dat bedrijven zelfs nu al rekruteren via het platform. Zo creëerde de Amerikaanse streamingdienst HBO Max de hashtag #HBOMaxsummerintern dat meer dan 300 aanmeldingen kreeg. Ook kledingmerk Hollister lanceerde eerder al een promovideo op TikTok voor een job in hun sociale media.

@niki_patton HBOMax has everything! Tag them in the comments 🤩 ##hbomaxsummerintern ##hbomax @hbomax ♬ original sound - Niki Patton Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: