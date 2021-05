OPROEP. NINA zoekt mensen die last hebben van ‘professionele jaloezie’

Ontwerp­ster Katrien Herdewyn scoort tot in Silicon Valley met hightech schoende­sign: “Een paar van mijn relaties sneuvelden door mijn schoenen”

29 april Ze pendelt tussen België en San Francisco, om consulting te geven aan start-ups in Silicon Valley. Maar het hart van ingenieur en ontwerpster Katrien Herdewyn ligt toch bij haar internationaal gelauwerde schoenenmerk ‘Elegnano’. Dankzij nanotechnologie blijven haar creaties mooi droog en proper, in weer en wind. Maar dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad, vertelt ze in NINA.