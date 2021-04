Ontwerpster Katrien Herdewyn scoort tot in Silicon Valley met hightech schoendesign: “Een paar van mijn relaties sneuvelden door mijn schoenen”

Belgische wereldver­be­te­raars: 5 mi­cro-onderne­mers met een missie. “Alles is gegroeid uit een persoonlij­ke frustratie”

17 november Ze hebben geen keuze. Hun hart geeft hen in dat ze zich moéten inzetten voor de natuur of hun medemens. De Belgische Lenja (28) creëerde ’s werelds eerste circulaire zonnebrillenmerk. Isabel (36) ontwikkelt ecologische luiers. François (38) is het brein achter het sociale succesverhaal Helpper. Ruth (22) zorgt ervoor dat minder bruidsjurken in de vuilnisbak belanden. En Stefanie (29) gaat de strijd aan met stress. Vijf kleine ondernemers met één grote missie: de wereld een beetje mooier maken.