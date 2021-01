Ontmoet de vier straffe vrouwen die genomineerd zijn als ondernemers van het jaar: “Het voelt als een bekroning voor het afgelegde traject”

De WOMED (WOMen in Enterprise and Development) Award is een initiatief van Markant, Artemis, UNIZO en het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De winnaars worden gekozen via een publieksstemming. Stemmen kan nog tot en met 10 februari hier. De uitreiking van de award van deze 22e editie zal virtueel doorgaan op 10 maart.

Vrouwelijk ondernemerschap

Als we denken aan entrepreneurs, denken we al snel aan mannen. Geheel onterecht, want steeds meer (succesvolle) ondernemingen in ons land worden geleid door vrouwen. Om hen extra in de kijker te zetten - en om andere vrouwen te inspireren om zelf een onderneming te beginnen - worden elk jaar de WOMED Awards uitgereikt. Wij stellen jullie de vier vrouwen voor die genomineerd werden als ondernemer van het jaar.

Sophie Claes van de Gele Flamingo

Volledig scherm Sophie Claes van de Gele Flamingo © Unizo

Sophie Claes is oprichter en zaakvoerder van de Gele Flamingo, een online concept store voor baby’s en kinderen met een focus op duurzaamheid en kwaliteit. Tijdens corona verviervoudigde het aantal orders van haar zaak op Instagram, de pagina telt maar liefst 123.000 volgers.

“Ik wil andere mensen of vrouwen die willen ondernemen inspireren. Ik wil hen laten zien dat er heel veel mogelijk is, zelfs met een klein budget", vertelt Claes. “Door elke keer de inkomsten van de verkoop terug te investeren in nieuwe producten, zijn wij met de Gele Flamingo op een hele gezonde manier snel kunnen groeien. En zo werken wij nu nog. Door hard te werken, een goed financieel plan te maken en je verstand te gebruiken, heb je zelf al heel veel in de hand om er een succes van te maken. Maar het begint wel met een goed idee natuurlijk.”

Quote Het is dankzij een goed, toegewijd team dat je als bedrijf kan groeien Sophie Claes, Zaakvoerder van de Gele Flamingo, genomineerd als Ondernemer van het jaar

Toen Claes de webshop in 2013 oprichtte, stond online verkopen nog in de kinderschoenen, wat haar een echte pionier in e-commerce maakt. “Op dat moment was er nog niks. Mijn dochter was tien maanden, maar ik had geen zin om met die baby half het land rond te rijden om unieke, toffe spullen te vinden. Online vond ik niks, noch in België, noch in Nederland. Dat frustreerde mij. Toen dacht ik: dan moet ik het gewoon zelf proberen.”

“Wij waren de eerste in België met online geboortelijsten. Wij zijn afgestapt van het klassieke, tijdrovende concept om naar een winkel te gaan en ter plekke je lijst samen te stellen. Mensen kunnen nog altijd langskomen bij ons om de producten te komen bekijken of om geschenken hier op te halen, maar 99 procent wordt rechtstreeks verzonden naar de ouders. Zo werken wij al jaren. Met een pasgeboren baby heb je uiteraard geen zin om met de auto rond te rijden.”

“Onze medewerkers zijn ontzettend toegewijd. Het is ook dankzij hen dat we zijn kunnen groeien. We hebben een team van elf vrouwen. Dat is toevallig zo gegroeid, maar we hebben het goed voor elkaar gekregen! (lacht) Binnenkort komt er wel een eerste man in dienst”, besluit Claes.

Leen Gysen van IPARC

Volledig scherm Leen Gysen van IPARC © UNIZO

Succesvol ondernemen als vrouw is niet vanzelfsprekend. En in de sector van Leen Gysen al helemaal niet. Toch slaagde ze erin grote commerciële successen te boeken met haar bloeiend bedrijf. IPARC (International Platform for Art Research and Conservation) conserveert en restaureert kunstvoorwerpen. Daarnaast doen ze onderzoek en analyse, beheren ze kunstcollecties en behandelen ze kunstvoorwerpen tegen onder andere insecten. IPARC telt negentien medewerkers.

Quote Ik voelde het kriebelen om een eigen bedrijf te starten Leen Gysen, Zaakvoerder van IPARC en genomineerd als Ondernemer van het jaar

“Op mijn 39ste was ik directeur marketing, communicatie en verkoop bij BOZAR. Een mooie uitdaging, maar ik voelde het kriebelen om een eigen bedrijf te starten. Zelf ben ik geen restaurateur, mijn man wel. Ik zag hem altijd alleen werken, zoals de meeste restaurateurs, en ik dacht: dat moet ook anders kunnen. IPARC is ontstaan om kennis te kunnen doorgeven en delen. Om gespecialiseerde, hoogtechnologische kennis in Vlaanderen te verankeren. een one stop shop voor restauratie en collectiediensten, zeg maar. Zo is alles eigenlijk begonnen tien jaar geleden.”

Dankzij zorgvuldig opgebouwde expertise spreekt IPARC klanten aan tot ver buiten onze landsgrenzen. “Uiteraard ben ik vereerd met de nominatie, maar het geeft mij ergens ook een dubbel gevoel. Het is een heel moeilijk jaar geweest. Wij werken heel veel samen met musea, en die sector is hard getroffen”, zegt Gysen. “Maar ik ben erg blij met de erkenning en de zichtbaarheid die we krijgen, voor het bedrijf en voor ons team.”

Bouchra Hashassi van Washville

Volledig scherm Bouchra Hashassi van Washville © UNIZO

Bouchra groeide op in een gezin van zeven kinderen met een migratieachtergrond. Het was haar jongere broer die haar op het idee bracht voor haar zaak Washville, een duurzame carwash voor trucks in de Antwerpse haven. “Mijn broer was vrachtwagenchauffeur. Als bezorgde zus belde ik hem regelmatig als hij nachtelijke ritten had. Hij uitte dan al zijn frustraties tegen mij, wat mij op het idee bracht voor ons concept.”

“Van in het begin kozen we ervoor om te werken met biologisch afbreekbare zepen zonder zuren en eigen waterrecyclage. We dragen zorg voor de vrachtwagens, maar ook voor de chauffeur. Daarom hebben we een ontspanningsruimte waar ze een koffietje konden drinken”, vertelt Hashassi. “We zijn heel hard gegroeid door mond-aan-mondreclame. We hebben niet echt ingezet op marketing. Ons succes is, denk ik, te wijten aan onze aanpak.”

Quote Ondernemen kan soms écht eenzaam zijn. Dat is niet gemakke­lijk noch evident. Maar zolang we camions wassen, is er een business

Bouchra zet zich met Washville niet alleen in voor het milieu, ze is ook maatschappelijk geëngageerd. Ze neemt bewust mensen aan die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt. “Dat is niet altijd even simpel, maar het heeft ook zoveel mooie voordelen. Door kansen te creëeren heb ik er voor gezorgd dat mijn bedrijf zelf ook kansen heeft gekregen.”

“Het is fijn om deze erkenning te krijgen", zegt Hashassi. “Dit is voor mij een bevestiging dat ik goed bezig ben. Ik had een visie en ik heb er nog altijd een. Opgeven is geen optie. Slagen doe je door heel te hard werken, te blijven gaan, je te omringen met mensen die in jou geloven en je medewerkers te blijven motiveren - zij geloven ook heel hard in het project. Gemakkelijk is het niet, ondernemen kan soms écht eenzaam zijn. Maar zolang we camions wassen, is er een business.” (lacht)

Femke Helon van 3Motion

Volledig scherm Femke Helon van 3Motion © Unizo

“Deze nominatie voelt als een bekroning voor het afgelegde traject en een kans om het vrouwelijk ondernemerschap in de kijker te zetten", vertelt Helon ons. Het begon allemaal tien jaar geleden. Inmiddels telt 3Motion, gespecialiseerd in visuele communicatie, 47 vaste werknemers, met bekende klanten als Studio 100. “Als ondernemer leg je soms een hobbelige weg af, met heel wat uitdagingen, maar het geeft ook veel voldoening. Naast een bedrijf heb ik samen met mijn man ook twee kinderen grootgebracht, vijf en acht jaar zijn ze ondertussen. Toen ze heel klein waren, zijn er best pittige periodes geweest, maar ik heb het mij nog geen moment beklaagd. Elke dag is een nieuw avontuur. De groei die je als bedrijf en als persoon kan maken is enorm.”

“Ik heb eerst vast in dienst gewerkt als merchandiser bij Kipling. Toen mijn verantwoordelijke een aantal maanden uitviel, nam ik tijdelijk haar takenpakket over. Ik mocht mee naar Azië om de collectie te ontwikkelen. Vanaf het moment dat mijn collega terugkwam, bleef ik op mijn honger zitten. Daardoor besefte ik dat ik iets meer wilde doen dan in dienst blijven werken.”

Quote Ik ben met veel dingen bezig en mijn bedrijf is echt een uitlaat­klep voor mij. Een speelveld. Alles is mogelijk! Femke Helon, Zaakvoerder van 3Motion, genomineerd als Ondernemer van het jaar

“Ik heb handelswetenschappen - optie marketing - gestudeerd, dus de sector waar ik nu in zit lag mij al. Door mijn werk bij Kipling zag ik dat elke winkel veel aankleding nodig had: raamstickers, affiches, displays,... Ik zag dat daar mogelijkheden in waren. Zo is het idee voor 3Motion ontstaan.”

3Motion is gespecialiseerd in visuele communicatie, van reusachtige fotoprints tot levensgrote 3D-figuren Sinds corona hebben ze zich snel aangepast aan de veranderende markt. “Ons bedrijf wordt getypeerd door creativiteit en vernieuwing en dat is ook iets wat heel sterk in mezelf zit. Ik ben met veel dingen bezig en mijn bedrijf is echt een uitlaatklep voor mij. Een speelveld. Alles is mogelijk! Dit is ook de mindset van ons top team en onze sleutel tot succes. Ook voor 2021 zijn er groeiplannen, waaronder de verdere verovering van de Nederlandse en Franse markt.”

Stem jij ook mee?

Naast de award voor Ondernemer van het jaar, wordt er ook eentje uitgereikt voor Belofte van het jaar. Voor deze award worden veelbelovende, ondernemende vrouwen genomineerd die minder dan vijf jaar bezig zijn. Eén van de vijf finalistes voor Belofte is Marie Van den Broeck van My Add On, een bedrijf dat innovatieve hulpmiddelen en accessoires ontwikkelt voor zowel personen met als zonder beperking.

Stemmen kan nog tot 10 februari hier.