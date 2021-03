Olga Leyers (23) & haar BFF’s, de ambitieuze generatie die weet wat ze wil: “Ik was een tijdje blind voor mijn eigen geluk”

Pegie (45) staat aan de top van de Belgische voetbal­bond: “Een man in mijn positie hadden ze bij grote hervormin­gen harder aangepakt”

16 januari De voetbalwereld is ongetwijfeld een van de laatste mannenbastions in België. Maar daar begint verandering in te komen. Zo wordt er tegenwoordig ook een Gouden Schoen voor vrouwen uitgereikt. De Red Flames krijgen meer en meer aandacht. En Pegie Leys (45) drong als eerste vrouw ooit door tot aan de top van de voetbalbond. Waarom dat zo’n huzarenstukje is, vertelt ze zelf. “Ik had een team met overwegend mannen. En op mijn eerste werkdag kwam ik daar binnen op hoge hakken, met mijn sjakosj, als hun nieuwe baas, terwijl ze me totaal niet kenden.”