NINA sprak met Cynthia Nixon en Kristin Davis over de opvolger van ‘Sex and the City’. “Het weerspiegelt de maatschappij waarin we nu leven”

Je moet al bijna onder een steen leven om nog niets gehoord te hebben van And Just Like That... De vervolgserie van Sex and the City bepaalt al dagen en weken het entertainmentnieuws. Van een schokkende dood op het einde van de eerste aflevering tot het verouderde uiterlijk van de hoofdrolspelers dat hen (onterecht) felle kritiek opleverde. NINA sprak exclusief met topactrices Cynthia Nixon (55) en Kristin Davis (56) over ouder worden en leeftijdsdiscriminatie. Over de veranderende tijden en hoe je er wel (deels) in moet meegaan. En ook over verlies en verdriet.

Toen de eerste beelden van And Just Like That… met mondjesmaat op het internet verschenen, werden de messen meteen gewet en de (digitale) pennen meteen in gif gedoopt. Die grijze, nieuwe coupe van Miranda? ‘Veel te oud’, ‘heksachtig’. Ook voor Kristin Davis waren ze niet mals, en haar verweten ze net het omgekeerde. ‘Waarom zo krampachtig vasthouden aan jeugdigheid en je gezicht zo laten mismeesteren met fillers?’ Er is al heel veel over gezegd en geschreven, maar de impact is bij de actrices zelf nog niet helemaal verwerkt.

Quote Ik heb goede dagen waar de commentaar me niet raakt. Maar dan zijn er dagen dat ik boos en gefrus­treerd ben. Kristin Davis

“De commentaren kwamen hard aan, al waren ze niet geheel onverwacht”, vertelt Kristin Davis, nu en tot in de dagen der eeuwigheid bekend als pietje-precies Charlotte York. “We waren er helaas op voorzien. We weten dat die problemen en vooroordelen leven in onze cultuur en mensen projecteren hun gevoelens en meningen op ons. We zijn een te gemakkelijk doelwit. Ik heb goede dagen waar het me niet raakt en ik er niet van wakker lig. Maar dan zijn er dagen dat ik boos en gefrustreerd ben.”

“Ik vind die kritiek op onze leeftijd en looks ook zo onrechtvaardig. Weet je, we hebben nooit gelogen over onze leeftijd, niet in de vorige show, en niet in And Just Like That… Het maakt deel uit van wie we zijn, en we praten over wat er met vrouwen gebeurt in verschillende stadia van het leven, en dat is ook exact de reden waarom we terug wilden komen. Ja, we zijn 50+ maar we zijn nog very much alive, en lucky to be alive. En ja, soms hebben we grijs haar, zeker na de pandemie. Get over it. Al besef ik: dit is waar de gesprekken over zullen gaan. Het toont alleen maar aan hoe ver weg we nog van huis zijn. Ik aanvaard dat, en ik ben er oké mee, of althans, ik probeer er oké mee te zijn. (lacht)”

Quote Ouder worden kan ik iedereen aanraden: je beseft meer dat het leven een einde heeft en verliest minder tijd en energie aan de dingen die er niet toe doen. Cynthia Nixon

Cynthia Nixon vult aan: “Vrouwen worden te vaak afgeschreven vanaf dat ze een zekere leeftijd bereiken, en tellen niet meer mee in de ogen van velen. Dat is volledig ridicuul. Dat is nu net het ding met ouder worden. Ik kan het iedereen alleen maar aanraden. Je beseft meer dat het leven een einde heeft en je verliest minder tijd en energie met dingen die er niet toe doen. Als je nu niet gaat doen waarvan je altijd gedroomd of gedacht hebt het te doen, wanneer dan wel?”

Diversiteitskaart

Naast leeftijdsdiscriminatie trekt de show ook volop de kaart van de diversiteit. De originele serie werd een flagrant gebrek aan kleur en meerstemmigheid aangewreven. Enter vier nieuwe personages die een bredere kijk moeten geven op het New York van vandaag. Voor de vaste personages is dat nog wennen, en blijkt het een leerproces van vallen en opstaan. “Ik lees kritieken die zeggen dat Miranda onzeker en klunzig overkomt”, aldus Nixon. “Dat vind ik niet. Ze is net moedig dat ze haar wereldbeeld probeert open te stellen. En ja, ze pakt raciale kwesties niet altijd even elegant aan. Maar ook dat weerspiegelt de maatschappij waarin we nu leven.”

“Nu pas kijken we onze geschiedenis van racisme en slavernij recht in de ogen. Heel veel witte mensen hebben er zo lang over gezwegen, omdat het zo pijnlijk is en zo verwarrend. Er is zoveel kwaad aangericht. Hoe beginnen we er zelfs maar over te praten, als we als natie de schuld op ons dragen? En het antwoord is dat we als we erover beginnen te praten, het slecht doen.”

Vat van emoties

Ook voor genderidentiteit en lgbtqi+-issues is er ruimte in de nieuwe serie. Thema’s die Cynthia Nixon als lesbische vrouw en moeder van een transzoon bijzonder nauw aan het hart liggen. “Zoveel dingen die Miranda meemaakt, heb ik ook meegemaakt in mijn persoonlijke leven, zoals een heel leven samen zijn met een man en dan verliefd worden op een vrouw.”

Dat de personages sowieso dicht op de huid van de actrices zitten, beaamt ook Kristin Davis. “Net zoals Charlotte ben ik een vat van emoties. Ik huil veel en snel. Als ik bijvoorbeeld nog maar aan het overlijden van Willie Garson (Stanford Blatch in de serie, red.) denk, schiet ik al vol. De schrijvers weten dat maar al te goed, en dus proberen ze dat ook toe te passen in de serie.”

“In de tweede aflevering zit er een heel emotionele scène waarin Charlotte maar niet kan stoppen met huilen. Ze neemt zo het grote verdriet over van Carrie die net een belangrijke persoon in haar leven verloren heeft. Maar dat is vriendschap. Je voelt wat de ander voelt, zelfs zonder dat die het uitdrukt of benoemt. Ik heb een soort antenne voor zulke dingen. Maar ik voel dat ik niet alleen ben met mijn emoties. We hebben een pandemie op ons af gekregen, en we zitten er nog pal in. De hele wereld gaat collectief door een periode van rouw.”

