Nathalie Francken, zus van Theo Francken, is hoogste Belgische functionaris bij Wereldbank: “Ik focus op wat ik wél kan veranderen, dat scheelt”

Het is 10 uur ’s ochtends in Washington, vijf dagen voor de presidentsverkiezingen. Nathalie popt op aan een bureau onder een witgelakt dakgebinte. Jep, de hoogste Belgische functionaris bij de Wereldbank werkt dus ook van thuis, met de kinderen beneden. Haar smaragdgroene oorbellen doen haar ogen fonkelen, zelfs op een 13-inch-laptop aan de overkant van de oceaan. Deze Alternate Executive Director kan je onmogelijk verdenken van een joggingbroek onder haar desk. Perfect belicht, subtiel opgemaakt en symmetrisch in beeld, zal ze anderhalf uur videobellen, zonder één sip van koffie of water.

Chocomond

Da’s de etiquette, als je twee keer per week online zetelt in de raad van bestuur van de grootste instelling voor ontwikkelingssamenwerking ter wereld, tussen de 25 andere directeurs en hun plaatsvervangers. “Onlangs verscheen mijn dochtertje naast mij in beeld met een chocomond van het ene naar het andere oor. Ik heb het opgegeven om me daar slecht over te voelen. Mannelijke collega’s maken hetzelfde mee. Iedereen begon trouwens te lachen.”

Nathalie’s curriculum staat als een huis, met onderkeldering en plaats voor een pony. Twee masterdiploma’s (landbouwingenieur en economie) plus één doctoraat in de economie. Pagina na pagina struikel je over werkgevers als universiteiten, overheden, ambassades, UNICEF, ngo’s en verschillende keren de Wereldbank. Eén rode draad: de dochter van de dorpsdokter uit Lubbeek gaat voor wereldverbeterende jobs.

Hevig kind

Theo Francken (42) beschrijft zijn grote zus als het alerte, hevige kind dat tijdens de autorit naar Zuid-Frankrijk tien uur wakker bleef, afritten telde, bleef vragen hoe ver het nog was, om de laatste tien minuten voor aankomst alsnog in te dommelen. “Lief, slim en heel rusteloos.” Haar schoolvriendin Hilde – stevige functie bij Coca-Cola – ziet een tennisveldje voor zich. “Ze gaat ervoor, overal en altijd. Maar ze denkt aan de ander. Ik ken niemand met een hoger EQ.” Een empathisch doordouwertje, dus. Dat komt van pas in een wereldwijde economische crisis. Al twee jaar is de missie van de Wereldbank ook die van Nathalie: armoede bestrijden door giften en leningen te verstrekken aan ontwikkelingslanden. Net deze maand kreeg ze een verlenging van nog eens twee jaar, in een iets andere topfunctie.

Wat een moment om zo’n organisatie mee te leiden. Wat betekent COVID-19 voor jou?

“Heel véél werk (lachje). De laatste maanden was het voor ons allemaal bij de Wereldbank dag en nacht werken. We hebben 111 landen geholpen in het voorzien van mondmaskers, beademingstoestellen en essentiële gezondheidsmiddelen. Om die armste landen aan vaccins te helpen, zijn we nu klaar om 12 miljard dollar te besteden. Nooit eerder is zoveel geld op zo’n korte termijn vrijgemaakt, in de geschiedenis van de Wereldbank. De power is ongelooflijk.”