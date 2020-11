Nathalie Francken (44), zus van politicus Theo Francken, over haar hoge functie bij de Wereldbank “Corona betekent véél werk voor ons”

Voor haar job bij de Wereldbank verpotte Nathalie in de herfst van 2018 haar hele gezin naar de Amerikaanse hoofdstad. Haar omgeving vertelt dat Nathalie ‘voor een verhuisje meer of minder haar hand niet omdraait’. Sinds haar studententijd deed ze niet anders dan koffers pakken en vertrekken. Ze woonde in Tanzania (3 jaar), Tunesië (13 maand), Madagaskar (1 jaar), 3,5 in de VS (in verschillende episodes) en ook korter in El Salvador, Guatemala, Djibouti en Burundi. “Mijn man Adam en ik zijn al heel vaak verhuisd, ja”, zegt ze. “Dit was de eerste keer met kinderen en da’s toch ... anders (lachje). Als jong koppel kwamen we met een rugzak aan en begonnen we elke keer opnieuw. De laatste vijftien jaar steken we al ons huisgerief in een container. Ideaal om je huis op te ruimen. In Tanzania kochten we mooie houten meubels die ons nu over de hele wereld volgen. Zo voelen we ons overal thuis. Dát en het feit dat mijn man heerlijk Deens brood bakt.” Benieuwd naar meer? Lees het volledige interview morgen in Nina of op nina.be.