Moet een job je passie zijn? Tips van carrièrecoaches om gelukkiger te worden op de werkvloer: “Gewoon tevreden zijn is ook oké”

Het hobbelige pad naar succes van Julie Goeminne, coach en yogadocen­te: “Als je je intuïtie volgt, loopt alles als vanzelf”

2 juni “Toen mijn papa stierf in 1998, studeerde ik nog voor vertaler-tolk Duits-Engels. Mijn broer en zus waren al aan de slag in het familiebedrijf dat gefineerde platen leverde aan houthandels en schrijnwerkers. En wij, de kinderen, zetten het bedrijf verder. Ik stelde me daar geen vragen bij. Ik werkte met hart en ziel 70 uur per week, maar ik had steeds vaker last van kwaaltjes: zware vermoeidheid, hoofdpijn, emotionele buien. Alle symptomen van een burn-out. En als je papa vroeg gestorven is aan kanker, denk je al snel aan een tumor. Ik heb tal van onderzoeken laten doen, maar ik was perfect gezond. Tot ik bij een holistische dokter aanklopte. Die zei me vlakaf dat ik het buiten mezelf zocht, terwijl ik binnenin moest kijken wat niet klopte.”