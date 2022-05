Middageten wordt steeds duurder door 'lunchflatie’. “Een klein tasje soep dat in één slok op is kost 4 euro”

Het is je vast niet ontgaan: je geliefde cappuccino om je werkdag mee te breken is stukken duurder geworden, net als broodjes, salades en andere kantoormaaltijden. ‘Lunchflatie’ heet dat. Om die oplopende kosten te vermijden, nemen Marieke (30) en Liesbeth (30) zelf lunch mee naar de werkvloer. “Er zijn twee groepen op ons werk: de boterhamclub en degenen die meestal iets gaan halen om te eten. Tegenwoordig wordt de boterhamclub steeds groter.”

Het leven is, op alle vlakken, stukken duurder geworden. Niet alleen de inflatie, maar ook de oorlog in Oekraïne en de klimaatverandering zitten daar voor iets tussen. Door tegenvallende koffie-oogsten is de prijs van het zwarte goud bijvoorbeeld fors gestegen, waardoor je meer betaalt voor je dagelijkse kop. De prijzen in restaurants en cafés zijn met bijna 7 procent toegenomen, als je vergelijkt met mei vorig jaar, net als de prijs van voeding en niet-alcoholische dranken in het algemeen.

De boterhamclub

Tegenwoordig swingen de prijzen van lunches met collega’s — nu die weer kunnen — dan ook de pan uit: versnaperingen en dranken buitenshuis zijn stukken duurder geworden. Gelukkig ben je niet verplicht om een middagmaal te kopen op je werk en kan je de stijgende prijzen mijden door eten van thuis mee te nemen. Dat doen opbouwwerker Marieke Lagrou (30) en administratief medewerker Liesbeth Verloock (30) dan ook.

Marieke: “Op het werk hebben we twee groepen: de boterhamclub en degenen die meestal iets gaat halen om te eten. Tegenwoordig wordt de boterhamclub steeds groter. Ik neem altijd eigen lunch mee. Da’s goedkoper dan iets afhalen, en vaak ook stukken gezonder. Een keer per week halen we op een vast plekje iets af met de collega’s. De prijs van die broodjes was al niet laag, maar ik merkte een aantal weken geleden dat ze opnieuw waren opgeslagen: van 5,5 naar 6 euro. Ik moet wel zeggen dat het heel lekkere broodjes zijn (lacht), maar je betaalt er wel voor. Zelf iets maken is véél goedkoper.”

Marieke Lagrou vermijdt duurder wordende lunchprijzen door zelf eten mee te nemen.

“Ik neem zelf lunch mee naar mijn werk om te besparen, meestal restjes van de avond ervoor. Zo vermijd ik ook verspilling”, begint Liesbeth. “Elke dag iets kopen is heel duur. Ik werk in Knokke-Heist aan de zeedijk, en daar liggen de prijzen sowieso al hoger.”

Liesbeth Vanloock kiest voor eigen lunch om geld te besparen.

“Voor een klein tasje soep dat in één slok op is, moet je 4 euro neertellen. Een broodje kost je 5 tot 6 euro, terwijl dat vroeger misschien 3 euro was. Voor een volledige lunch met drank betaal je makkelijk 10 euro, da’s maf. Zeker als je dat elke dag moet doen. Ik merk dat veel collega’s die vroeger lunch kochten in Delhaize nu van thuis eten meenemen, want ook daar zijn de prijzen sterk gestegen. Alles wordt duurder.”

