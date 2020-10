Melina Cervesato (44), de onderneemster achter NINA shop, lanceert eigen collectie: “Soms neem je een foute beslissing die geld kost, maar daaruit leer je”

Haar naam doet misschien geen belletje rinkelen, maar haar werk wel: Melina Cervesato is de vrouw achter NINA Shop. Net zoals haar handtassen made in Italy en bestand tegen een stootje. De 44-jarige uit Kampenhout is een onderneemster pur sang, werkt samen met haar man en is ook trotse mama van vier kinderen. Dat is soms even puzzelen, maar: “mijn kinderen hebben nooit in de opvang gezeten.” Dit is haar indrukwekkende parcours, met ups en downs.

NINA Shop bestaat net twee jaar. Hoe is het allemaal begonnen?

Melina: “Samen met mijn man en twee Duitse zakenpartners zit ik al meerdere jaren in de branche van de handtassenproductie. Al onze modellen worden in Italië gemaakt van echt Italiaans leder. Ons bedrijf The Fashion Corner beheert zeven merken van a tot z. We denken graag out of the box en willen niet werken via de klassieke verkoopkanalen. Ik was vroeger marketingdirecteur bij L’Oréal en daardoor weet ik dat mediagroepen altijd op zoek zijn naar extra inkomstenbronnen. Dus werken we in enkele markten samen met mediapartners en in Vlaanderen is dat DPG Media, de groep achter NINA en Het Laatste Nieuws.”

“Het was niet de bedoeling om vanaf dag één een webshop op te richten. Dat risico lag te hoog. We zijn gestart met een testactie – één bestseller in vijf verschillende kleuren tegen een spotprijs – en dat was een succes. Pas na een paar van die tests was de tijd rijp om NINA Shop uit te bouwen. Twee jaar later draait de winkel heel goed, maar er zit nog zoveel meer potentieel in.”

Je bedoelt: uitbreiden naar schoenen en kleding?

Melina: “Dat idee lag even op tafel, maar er is eerst nog zoveel te doen rond handtassen. NINA Shop moet de specialist in handtassen worden. Er bestaat zoveel meer dan enkel leder. We doen nu proeven met natuurlijke, plantaardige leders zoals appelleder. Italië is een grote producent van appelen en met het restafval kan je weer handtassen maken. Of we looien ons leder met de natuurlijke resten van olijven. Dat olive leather gebruikt onder meer Porsche voor hun autozetels en ook Hugo Boss maakt er jassen van. Ook al hebben ze hun beperkingen, er zit veel toekomstmuziek in die twee materialen.”

“Maar de uitbreiding van NINA Shop kan op tal van manieren gebeuren: zo denken we aan een eigen NINA-collectie, die we samen met de redactie ontwerpen, en er komen zeker ook nog acties met preloved (tweedehands, red.) handtassen van Louis Vuitton, Chanel en Gucci. Zo lokken we een andere doelgroep naar onze webshop.”

En vanaf vandaag is ook jouw eigen merk Melina C op de NINA Shop te koop.

Melina: “Dat vind ik heel spannend! Die collectie ligt me nauw aan het hart. Niet alleen omdat ze mijn naam draagt, ook omdat elk model genoemd is naar een dorpje uit mijn geboortestreek in Italië. Mijn grootmoeder is van Venetië en mijn grootvader van het naburige Friuli-Venezia Giulia. Hij is net zoals vele Italianen na de oorlog gevlucht door armoede en honger. Hij is naar België gekomen om in de mijnen te werken, maar hij had al snel zijn eigen bedrijf in marmer.”

Het ondernemen zit je in het bloed?

Melina: “Dat kan je wel zeggen. Mijn papa werkte lang voor een bedrijf dat projecten voor de Europese Commissie moest ontwikkelen in derdewereldlanden. Door zijn job heb ik als kind veertien jaar lang rondgereisd en heb ik in verschillende landen gewoond. Dat heeft een groot deel van mijn karakter gevormd. Als je om de twee jaar moet veranderen van school, taal en vrienden, wordt je aanpassingsvermogen groot.”

“De laatste post van papa in het buitenland was Somalië. Ik was toen veertien en we woonden er al vier jaar, toen de burgeroorlog begon. Ons gezin werd in juni geëvacueerd. Normaal gingen we twee maanden later naar de Belgische school in het Rwandese Kigali, maar half augustus brak daar de genocide uit. Toen zei mijn vader: ‘Basta, we blijven in België’. Later heeft hij dat bedrijf overgekocht.”

“Heel eigenaardig, maar telkens is de oudste van het gezin het ondernemendst. Dat was bij mijn grootvader, mijn vader en mezelf zo, en voorlopig ook bij mijn oudste dochter Annaëlle. Samen met haar vriendje richtte ze The Grape House op, een webwinkel voor wijnen. Ze leveren aan studenten in Leuven, scoutsverenigingen en scholen. Alles komt uit hun eigen spaarpot. Mijn man en ik ondersteunen enkel met businessadvies.”

Je werkt samen met je man. Hoe vlot dat?

Melina: “Alexandre is meer de denker, terwijl ik meer de impulsieve ben die overal inspringt zonder al te veel na te denken. Ik hou me bezig met de commerciële kant, hij is meer de man van de contracten en de financiën. We hebben een apart gebouw bij ons huis, waar onze kantoren in ondergebracht zijn. De kinderen weten: als we daar zitten, zijn we ook echt aan het werk. We maken een goed onderscheid tussen onze werk- en privétijd. Als zelfstandige kan je ook je agenda zelf indelen. Als mama ben ik beschikbaar om de kinderen om halfvijf naar de hockey te brengen of van school te halen. Ze zijn nooit in de opvang moeten blijven.”

Volledig scherm © Greetje Van Buggenhout

Dat had je vast allemaal niet gekund toen je marketingdirecteur bij L’Oréal was?

Melina: “Nee! Toen ik daar werkte en Alexandre halftijds in Londen zat voor zijn job, hadden we een au pair thuis. Ik zag de kinderen misschien maar tien minuten per avond. Als ouder heb je dan een gigantisch schuldgevoel, maar eigenlijk weten ze dat niet meer. Ze hebben daar zeker geen trauma aan overgehouden.”

Waarom ben je gestopt bij L’Oréal?

Melina: “Ik werd beschouwd als high potential, wat betekent dat ik een algemene directiefunctie moest doen in een ander land. Maar ik had toen al drie kindjes en Alexander verdiende veel meer dan ik. Dat was het allemaal niet waard. Ik heb mijn ontslag ingediend en intussen ben ik al vijftien jaar een gelukkige zelfstandige.”

“Al is het niet altijd evident. Als je zelf niets doet, valt er niets uit de lucht. En soms neem je een foute beslissing die een beetje geld kost, maar daaruit leer je. Na elke tegenslag komt een nieuwe opportuniteit. Ik had vroeger een webshop waarop je deals kon doen, een beetje zoals Vente Exclusive, maar ik had dat gedeeltelijk verkeerd ingeschat. Daardoor ben ik wel in contact gekomen met de producenten van handtassen en verdienen we daar nu goed onze boterham mee.”

Welke impact heeft corona gehad?

Melina: “Tijdens de lockdown hebben we heel productieve maanden gehad. De fysieke winkels waren gesloten en veel meer dan online shoppen viel er niet te doen. En toch was ik verbaasd. Wie had er toen nood aan een handtas? Je kon nergens naartoe. Veel vrouwen deden het uit pure verveling.”

“Met de coronacrisis verscheen er ook een nieuwe businessopportuniteit. Naast handtassen verdelen we ook exclusief enkele kledingmerken uit Polen en Roemenië. De bestellingen daalden drastisch en in de plaats maakten ze katoenen mondmaskers. We hebben zeer snel een samenwerkingsakkoord met Think Pink Europe afgesloten. Na drie dagen online hadden we samen meer dan drie miljoen mondmaskers in bestelling, vooral bestemd voor gemeenten. Zoveel productiecapaciteit hadden we niet voorzien! Ik zegde toe voor de helft, maar de druk van de burgemeesters voor een snelle levering was enorm.”

“Mijn man zag het toen even minder zitten. Als koppel moet je heel sterk staan om daaruit te komen, maar uiteindelijk is het ons gelukt en stortten we van de verkoop 400.000 euro terug naar Think Pink en de strijd tegen borstkanker. Weliswaar na bakken stress en enkele kilo’s minder. Nu produceren we nog altijd vele mondmaskers ten voordele van Think Pink Europe in verschillende landen.”

Je kan ook te ambitieus zijn. Waar eindigt het?

Melina: “Altijd meer, meer en meer. Dat was de laatste jaren ons motto. Tot een van onze beste vrienden een hartaanval kreeg en drie dagen in coma lag. Wat heeft het voor zin om altijd meer te verdienen als je ziet hoe fragiel het leven is en hoe het van de ene dag op de andere gedaan kan zijn? Nu zeggen we ook: laat ons toch van het leven genieten.”

“De cirkel zou rond zijn als we ons bedrijf binnen vijf jaar kunnen verkopen en we dan nog aan een ander deel van ons leven beginnen. We zijn grote liefhebbers van Zuid-Afrika. Waarom niet een paar maanden van het jaar daar doorbrengen? Maar eerst nog een beetje werken. Mijn man en ik komen allebei uit een goede familie, maar daar willen we niet op teren. Welk voorbeeld geef je dan aan je kinderen? Wij willen blijven bewijzen dat we het zelf kunnen. Iedereen kent NINA Shop. Om te kunnen zeggen dat wij daarachter zitten, is toch iets om fier op te zijn.”

Vanaf vandaag is de Melina C-collectie te koop op ninashop.be.

Volledig scherm © rv

