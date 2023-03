Meer financiële vrijheid als vrouw? 10 tips: “Aparte rekeningen of één pot? Dit is wat experts adviseren"

Louise werd bewust lesbisch, na lange relatie met een man: “Ik heb moeten leren hoe je vrouwen bevredigt”

Je seksuele geaardheid is een keuze, stelt Louise Morel in haar boek ‘Lesbienne worden in 10 stappen’. “Iedereen die dat wil, kan lesbisch worden.” Sterker nog: Louise raadt het aan, na een leven als hetero. Zelfs al is het even wennen. Zijn vrouwen echt beter af als lesbiennes? We stellen de auteur 11 kritische vragen over haar controversiële standpunt. “De eerste keer seks met een vrouw? Ik was compleet het noorden kwijt.”