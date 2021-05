Marloes Stevens (28), Vlaams model en liefje van Australisch popidool Cody Simpson: “Ik geloof dat het universum heel hard aan mijn kant staat”

Hug Your Boss-day: waarom vinden we het zo moeilijk om onze baas in de bloemetjes te zetten en hoe kunnen we het toch doen?

18 september Vandaag is het Hug Your Boss-day, een initiatief om het belang van een goede relatie tussen baas en medewerker onder de aandacht te brengen en werknemers aan te moedigen om hun leidinggevende ook eens een schouderklopje te geven. Hoe komt dat we dat in de praktijk zo weinig doen? En hoe kunnen we onze baas vandaag in de bloemetjes zetten zonder over te komen als een ‘bazenpoeper’? Wij vroegen het aan wellbeing consultant Ann De Bisschop.