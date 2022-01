LikeMe-actrices Pommelien Thijs en Camille Dhont over de tol van hun succes: “Hoe smal en strak moeten we eigenlijk zijn?”

Muziek In ‘#LikeMe’ trekt ze naar Japan, Camille zelf mikt op succes in Duitsland: “Veel belangrij­ker dan een nieuwe vriend”

Haar rol in ‘#LikeMe’ is sinds woensdagavond erg onzeker, maar Camille hoeft zich geen zorgen te maken. Een platencontract in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, een groot soloconcert in de Lotto Arena als jongste artieste ooit, vijf nominaties voor de Mia’s en de Gouden K’s... 2022 is nu al háár jaar. Tijd dus voor een gesprek over Duitse taallessen, haar toekomstige album, internationaal doorbreken als prille twintiger en haar recente relatiebreuk. “Misschien ga ik wel deels in Duitsland wonen.”

13 januari