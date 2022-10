Last van de micromanager, meelifter of bulldozer? Er zijn 7 types lastige collega's en één manier om ze aan te pakken

Gelukkiger worden op het werk? Dat kan, dankzij ‘an­ti-goals’. Cognitief gedrags­coach Geena Lisa legt uit hoe het werkt

Een to-dolijst of bucketlist? Een duidelijk doel voor ogen en gaan met die banaan? Nogal wat mensen doen precies het omgekeerde. Ze stellen ‘anti-goals’ op: focus op wat je niét wil, en je zal krijgen wat je wél wil. “Soms is het tout court beter om een doel helemaal los te laten”, zegt ook Geena Lisa, die cognitief gedragscoach is.

