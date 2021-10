Lars (24) en Floris (34) gingen op workation zonder toestemming van hun baas. “Ik werkte altijd goed door zodat ik op tijd klaar was om te gaan surfen”

Tips voor je baas: de 7 nieuwste initiatie­ven om werkgeluk te verhogen, van laat-me-gerustwet tot verras­sings­va­kan­tie

28 september Working 9 to 5, what a way to make a living, zong Dolly Parton ooit over het werkleven. Op de internationale werkvloer is haar klaagzang intussen al lang passé. In steeds meer landen is werkgeluk het hoogste goed. Een burn-out expert bespreekt de nieuwste inspirerende initiatieven met ons. “We denken in Vlaanderen te vaak dat hard werken gelijkstaat aan veel uren kloppen.”