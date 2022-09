Joris, Valérie en Chris maakten werk van hun passie. “Met mijn type reizen hoorde ik nergens bij”

“Vrouwen zijn positiever.” Studie toont grote verschil­len tussen mannelijke en vrouwelij­ke leiders

Een nieuwe studie binnen de ruimtevaart toont grote verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke leiders. En de vrouwelijke stijl van leidinggeven komt met grote voordelen voor zulke extremere werksituaties, vindt onderzoeker dr. Inga Popovaité. Een leiderschapsexpert licht toe of mannelijke en vrouwelijke leiders nu echt zo anders zijn, en of dat zo zal blijven. “Zelfs empathie is te ontwikkelen, of je nu vrouw bent of man.”

22 juni