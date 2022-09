Irriteren jouw collega’s je? 8 lezers getuigen over hun ergernissen en expert geeft advies

Op sociale media delen we massaal de meest herkenbare frustra­ties van het kantoorle­ven

Onze job neemt een groot deel van ons leven in beslag. Geen wonder dat we nu en dan frustraties moeten uiten. Vroeger deden we dat op café na pintje nummer twee, nu liever — en massaal — op sociale media. En ja hoor: die hilarische filmpjes over veeleisende bazen en irritante collega’s (ook wel bekend als de ‘office Linda’s’) zijn erg herkenbaar.

