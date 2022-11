“Ik durf zeggen dat ik knap ben.” Vincent Banić over zijn ambities als model, acteur, kok en echtgenoot

“Ik heb een sprong in het diepe gewaagd.” Vincent Banić (34) heeft een stevige knoop doorgehakt: hij is gestopt als acteur in ‘Familie’ en smijt zich voluit op zijn culinaire dromen. Zo runt hij zijn eigen restaurant met Kroatische specialiteiten. Ook zijn modellencarrière wil hij nieuw leven in blazen. Eén brok ambitie dus. Maar het is zijn echtgenote Bab Buelens (28) die hem naar eigen zeggen vaak in de juiste richting zet. “We hebben de emoties uit die periode omarmd, maar ze zijn zeker nog niet helemaal verwerkt.”