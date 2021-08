Hoe kies je de beste dag(en) om te telewerken? Arbeidspsycholoog legt uit: “Vrijdag is onterecht onpopulair”

Thuiswerk straks niet meer verplicht of aanbevolen: wat zijn je rechten als werknemer? Kan je gedwongen worden naar kantoor te komen? En hoe zit het met die extra onkosten­ver­goe­ding?

19 augustus Bedrijven moeten zelf kunnen kiezen of ze hun werknemers naar kantoor laten komen, of gewoon verder thuis laten werken. Nu wordt telewerk door de regering nog “sterk aanbevolen”. Maar die aanbeveling mag gerust wegvallen, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Ze gaat dat ook voorstellen op het Overlegcomité van vrijdag. Terug als vanouds dus. Gaan we dan weer moeten pendelen naar kantoor? Of kan je als werknemer thuiswerk afdwingen? Kan je je werkgever om een extra vergoeding vragen, ook als thuiswerk niet verplicht of aanbevolen is? En wat is de beste formule: volledig thuiswerken of twee dagen per week?