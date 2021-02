Hilde Laga (64) is de machtigste vrouw op de Brusselse beurs: “Waarom zouden moeders geen carrière mogen maken en vaders wel?”

Zelf is ze eerder bescheiden, daarom sommen wij het even op: ze klom op tot de top van de zakenadvocatuur en runde jarenlang haar eigen Kantoor Laga (nu Deloitte Legal, red.) – wel honderdvijftig advocaten rijk. Ze zetelt vandaag in bestuursraden van tientallen bedrijven en ze is voorzitter van GIMV, hét beursgenoteerde bedrijf dat jongleert met getallen met vele nulletjes. Hilde Laga staat in de top tien van machtigste bestuurders van het land. Sinds 2016 draagt ze ook de titel van barones, een erkenning voor haar carrière, van de koning himself.