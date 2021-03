Het beste van twee werelden: pyjama-kostuums voor tijdens Zoom-vergaderingen

In 2020 werd werken van thuis de standaard. De pandemie bracht ettelijke Zoom-meetings met zich mee, vanuit onze veilige thuishaven weliswaar. We werden koningen in het koppelen van het aangename aan het noodzakelijke. Een comfortabele jogging- of pyjamabroek en pantoffels combineerden we slim met een deftige bloes of hemd. En niemand aan de andere kant van het scherm die iets vermoedde. Een Japans bedrijf heeft een manier gevonden om daar nu munt uit te slaan: pyjama-kostuums. Zoom, but make it comfy!

De combinatie van loungewear en een kostuum is iets waarvan we niet wisten dat we het nodig hadden. Het hybride stuk werd ‘Work From Home’ jammie gedoopt, ofwel de ‘Werk Van Thuis Uit’-pyjama. Het zit even goed als een pyjama, maar toch zit je strak in het pak voor al je werkgerelateerde videocalls.

Business meets lougewear

Sinds maart vorig jaar zagen modeplatformen de verkoop van kostuums en andere werkkledij dalen, terwijl joggingbroeken en consorten bij de vleet verkocht werden. Dat bracht de Japanse ontwerper Taichi Ito op het idee voor dit handige kledingstuk. “Op een dag zag ik hoe mijn vrouw zich omkleedde in kantoorkledij vlak voor ze aan een Zoomvergadering begon”, vertelt hij. “Ik dacht: ‘Dat is geen leuke manier om van thuis uit te werken’. Zo kwam ik op het idee om ‘businesss loungewear’ te ontwerpen, waarbij alleen het deel dat zichtbaar is op het scherm formeel is. Op die manier hoef je je niet om te kleden en kom je toch professioneel over.”

In mei kwam het concept terecht op Kickstarter, een website die geld ophaalt om innovatieve ideeën te financieren. Inmiddels is de ‘Work From Home’-pyjama te koop op de website van Whatever Inc. en de verkoop doet het goed. Wil je een babyblauw, wit, lichtroze, blauw-wit gestreept hemd of zelfs een hemd met bolletjes? Het kan allemaal. Het onderste deel van je bovenstuk ziet eruit als zachte trui in het grijs of donkerblauw. Voor 9.900 Yen (ofwel 77 euro) kan je het stuk toevoegen aan je garderobe.

Nu van thuis uit werken het nieuwe normaal is geworden, voorspellen we dat er mee van dit soort slimme uitvindingen op de markt zal komen.

Het pyjama kostuum is hier te koop.

