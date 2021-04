Hanna en Françoise werken bij defensie: “De emancipatiestrijd is hier al zo goed als gestreden”

“Ik ben heel jong en ik ben een vrouw. Maar ik geef wel leiding aan een tiental soldaten, die me zonder uitzondering respect tonen. Dat is normáál, hier in het leger.” Hanna (24) en Françoise (49) werken bij defensie, de een begint net als sergeant, de ander schopte het tot luitenant-kolonel. Bijna een op de tien Belgische militairen is ondertussen een vrouw, maar “defensie zal nog een tijdje een mannenbastion blijven”, gelooft Kamerlid Jasper Pillen (Open Vld). Zo ervaren Françoise en Hanna dat niet. “Nergens krijg je zo veel kansen om als vrouw de touwtjes in handen te nemen.”