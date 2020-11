Gravin Fiona du Monceau (42) wil behandeling vinden tegen corona: “Waarom op een strand gaan liggen als ik ook een verschil kan maken?”

“Toen ik in het middelbaar op de abdijschool van Zevenkerken (eliteschool in Brugge waar ook koning Filip en prins Laurent les volgden, red.) zat, las ik veel boeken over virussen", vertelt ze. “Ik heb zelfs mijn thesis over menselijke virussen gedaan. Ik was gefascineerd door het feit dat deze kleine beestjes de mensheid altijd te slim af zijn doordat ze constant muteren. Op zich is het prachtig wat de natuur kan. Hiv en ebola waren toen absoluut geen sexy onderwerpen in de medische wetenschappen, maar het boeide me enorm. Ik vond ook dat er niet genoeg gedaan werd in het domein van de infectieziekten. Ik wou een verschil maken.” Morgen lees je het volledige interview in NINA of op nina.be.