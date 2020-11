Gefortuneerde zakenvrouw Gravin Fiona du Monceau  (42) helpt mee aan behandeling tegen covid-19: “Onze technologie met antilichamen van lama’s werkt”

Dat het veel voor haar betekent: Fiona du Monceau is in haar nopjes als blijkt dat onze styliste, die net als het hele team op veilige afstand blijft, alleen maar Belgische merken gekozen heeft. De geschiedenis van haar familie is dan ook onlosmakelijk vervlochten met de politieke en economische ontwikkeling van ons land. Haar grootvader was burgemeester en senator; haar vader is voorzitter van ING België en erfgenaam van de familie die supermarktketen GB oprichtte. Haar moeder is een telg van de familie Janssen, die een imperium uitgebouwd heeft met de Belgische farma- en chemiereuzen UCB en Solvay. België heeft dus veel aan hen te danken, en zij hebben veel te danken aan België. Ook voor Fiona is het een drijvende kracht. Dat ze haar steentje wil bijdragen aan ons land, zeker nu in tijden van crisis, zal ze tijdens ons gesprek meermaals laten vallen in een sappige mengeling van Nederlands en Engels. En met een enthousiasme dat even aanstekelijk is als de virussen die ze in de toekomst hoopt te verslaan. Want sinds juni is de 42-jarige onderneemster en mama van vier namelijk operationeel directeur bij ExeVir, een piepjong bedrijf in Zwijnaarde dat COVID-19 bij de lurven wil nemen.