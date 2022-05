Er zijn steeds meer 'superpendelaars'. Chloë (23) en Sofie (44) getuigen: "Soms lijkt mijn dag alleen uit werken te bestaan”

Dag in dag uit urenlang in de file staan, hollen naar een treinperron om je overstap niet te missen of treinen die onverwacht niet rijden: het aantal mensen dat jaloers is op superpendelaars is bijzonder schaars. “Hoe hou je dat vol?”, krijgen ze onder meer te horen. Wetenschappelijke onderzoeken wezen uit dat die vraag niet geheel onterecht is.

“Een Zweedse studie toonde bijvoorbeeld aan dat langer dan 60 minuten pendelen een negatieve impact kan hebben op de slaapkwaliteit, de ervaren stress, het energiepeil, en de mentale gezondheid in het algemeen”, kadert prof. dr. Cathy Macharis, expert mobiliteit aan de VUB. “Kortom, wie te lang moet pendelen, krijgt te maken met pendelstress. Je ziet een viertal bepalende factoren van die stress: de duurtijd die je spendeert, de afstand, de voorspelbaarheid en het al dan niet controle hebben over de situatie.”

Onverwachte files of treinen die plotseling afgeschaft worden doen ons met andere woorden meer dan structurele vertragingen. “Meestal denken we in termen van tijd. Als je het weet hoelang het zal duren, kan je ermee leven. Voorspelbaarheid zorgt ervoor dat het stressniveau lager ligt.”

Het nieuwe normaal

Toch stelt BBC vast dat het aantal superpendelaars in de lift zit — aan de overkant van de oceaan dan toch. De reden? De pandemie. Er is een duidelijk ‘voor’ en ‘na corona’ in de bedrijfswereld, blijkt uit het artikel. Veel werknemers krijgen de mogelijkheid om of eisen dat ze flexibeler kunnen werken. Bedrijven spelen daarop in door ook werknemers aan te nemen die eisen dat hun arbeidsvoorwaarden passen bij hun persoonlijke leefomstandigheden.

4,9 miljoen Amerikanen verhuisden in 2020 naar een locatie verder van hun kantoor, omdat ze konden werken vanop afstand. In 2021 trokken meer Australiërs uit de grote steden weg dan in de afgelopen twee decennia. De reisafstanden nemen dan wel toe, het aantal dagen dat op kantoor doorgebracht worden slinkt aanzienlijk.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

De situatie in ons land

Maar hoe zit het bij ons? “Voor de coronacrisis pendelden de Vlamingen al gemiddeld langer dan Amerikanen en Australiërs”, vertelt Macharis. “Enigszins verrassend, aangezien België veel minder uitgestrekt is. Maar het is te wijten aan onze baksteen in de maag: de Vlaming koestert het ideaalbeeld van een vrijstaande woning in een groene omgeving. Dat zorgt ervoor dat onze ruimtelijke ordening bijzonder versnipperd is. De mogelijkheid die er sinds corona is om gedeeltelijk van thuis uit te werken, zal dat alleen maar stimuleren.”

Telewerk vs. locatie bedrijf

Het aantal telewerkers steeg tijdens de pandemie van 20 naar 40 procent, blijkt uit onderzoek. “Uit enquêtes die peilden naar de tevredenheid van die mensen blijkt dat mensen door het thuiswerk een veel betere work-lifebalance hebben en het thuiswerken - al dan niet volledig - willen behouden”, duidt de expert.

Toch ziet het er niet naar uit dat de shift in ons land even groot zal zijn zoals in Amerika of Australië. HR-bedrijf Randstad publiceerde vorige week de resultaten van hun jaarlijkse rondvraag naar de redenen om voor een bedrijf te kiezen. Het loon blijft de belangrijkste factor, gevolgd door de werksfeer en werkzekerheid. Op plaats 4 staat de balans tussen werk en privé en op 5 ... locatie. “De locatie van het bedrijf is dit jaar belangrijker geworden met een score van 48 procent, een winst van drie procentpunt”, klinkt het bij Randstad. “Het komt daarmee op de vijfde plaats. Nooit scoorde dit criterium hoger. Dit is verrassend gezien het groeiend belang van telewerk.”

Ervaringsdeskundigen aan het woord

Van de theorie naar de praktijk: wie zijn de mensen die er niét zo over denken? We spraken met Chloë (23), die sinds oktober drie keer per week van Affligem naar Antwerpen pendelt met de trein. Na een opleidingstraject versierde ze enkele weken geleden een contract van een jaar. Maar dat betekent ook: nog een jaar lang ’s morgens minstens 1u45 minuten pendelen en ‘s avonds weer anderhalf uur huiswaarts.

“In werkelijkheid is het vaak meer, omdat de minuten overstaptijd op mijn traject minimaal zijn”, legt ze uit. “Ik doe er minstens één keer per week langer dan twee uur over om op het werk te geraken. Ik probeer er niet te veel over na te denken: ik ben dolblij met mijn job en heb me voorgenomen om het komende jaar door te bijten. Al geef ik wel toe: ik zie mezelf de komende tien jaar niet nog op deze manier pendelen.”

Een goed boek las ze nog niet op de trein, ook een podcast luisteren staat nog op haar to-dolijstje. “Momenteel vul ik mijn pendeltijd vooral met werk.” Zo wordt haar werkdag natuurlijk wel erg lang. “Soms heb ik het gevoel dat mijn dag alleen maar uit werken bestaat”, geeft ze toe. Chloë is dan ook blij met de thuiswerkdagen. “Ik ervaar dan toch minder stress: ik weet dat ik op tijd aan de werkdag zal kunnen beginnen en ik vind het fijn om ‘s avonds nog iets leuks te kunnen doen met vrienden. Het is nog een beetje zoeken, maar de thuiswerkdagen helpen om de balans te herstellen.”

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

Een duidelijke ‘voor’ en ‘na’

Sofie (44) weet als geen ander hoe groot het contrast is tussen het woon-werkverkeer voor en na corona. “Ik pendel sinds 2014 vier dagen per week van het West-Vlaamse Wervik naar Brussel. Dat traject is 1u37 minuten, maar in werkelijkheid duurt het steevast langer.” Voor de coronacrisis kon ze al één dag per week vanuit Kortrijk werken — een pak dichter bij huis. En ze kreeg na verloop van tijd ook de mogelijkheid om af en toe een thuiswerkdag in te lassen.

Vandaag, aan het einde van de pandemie, liggen de kaarten anders: Sofie werkt 2 dagen per week in Brussel en 3 dagen thuis. “Ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is om je collega’s op kantoor te zien, maar de thuiswerkdagen zijn een zegen. Ik ben een pak minder moe. Niet alleen omdat ik veel langer kan slapen, ook omdat pendelen zowel mentaal als fysiek best vermoeiend is. Ik werk ook langer thuis: ik hoef me niet te haasten om de trein te halen.”

Toch heeft Sofie nooit een dag geklaagd over haar pendeltraject. “Ik moet mezelf vaak verdedigen: waarom ga je in Brussel werken als het ook dichter bij huis kan? Maar voor mij primeert de inhoud van mijn job. Ik ben liever langer onderweg en gepassioneerd door mijn werk, dan dat ik dichter bij huis mijn ei niet kwijt kan.”

Me-time op de trein

“Als mijn shift vroeg start, reis ik met de auto. Maar het allerliefst pendel ik met de trein", vervolgt Sofie. “Het voordeel aan de auto is dat je de ruimte voor jezelf hebt, luidkeels kan meezingen en ongestoord podcasts kan luisteren. Maar op de trein hoef je je niet continu te focussen. Ik vul die tijd op de trein in zoals ik dat wil: slapend, lezend, muziek beluisterend... ik hoef dan geen huishoudelijke taakjes af te vinken. (lacht) Het is extra vrije tijd, me-time. Als je op die manier redeneert, valt het pendelen reuze mee hoor. Hopelijk laten mensen zich nu, mede dankzij het hybride werken, niet langer tegenhouden door de afstand om hun droomjob na te jagen.”

Uit een kleine bevraging op Instagram blijkt dat de overgrote meerderheid minder dan 30 minuten pendelt naar het werk. Er zijn ook heel wat mensen die tot een uur lang pendelen, maar daarna zakt het aantal sterk. Een enkeling is langer dan 2 uur onderweg.

