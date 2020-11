Eindelijk een excuus voor je onbeantwoorde mails: mailtje minder per dag verkleint CO2-uitstoot (een beetje)

Een overvolle mailbox waarvan de helft onbeantwoord: het is niet langer iets om je over te schamen. Integendeel, want met een mailtje minder per dag verklein je de CO 2 -uitstoot. Sommigen houden het op een druppel op een hete plaat. Hoe dan ook, energie besparen zal je.

De meeste mensen zien het internet als een fluffy wolk die tussen ons in zweeft. Wanneer je een e-mail verzendt, gaat die via de cloud woops naar de inbox van de ontvanger. Net iets te mooi om waar te zijn. Want in plaats van een tripje via een wolk, wacht je mail een reis langs energievretende elektronica.

De reisroute

Via een netwerk van glasvezelkabels gaan mails de wereld rond. Tussen jouw mailbox en die van je ontvanger maakt hij een tussenstop in een datacenter waar allerhande data worden verstuurd, verwerkt, opgeslagen en geanalyseerd. Datacenters verbruiken niet alleen veel energie, ze hebben ook een ongelofelijke uitstoot. Daarbij zijn mails 24/7 raadpleegbaar, wat betekent dat de servers actief blijven en non-stop energie verbruiken.

Dat alles zorgt ervoor dat ook de virtuele e-mail CO 2 uitstoot. In een recent rapport stelt de Financial Times dat als elke Brit per dag één mailtje minder stuurt, het 16.433 ton CO 2 zou besparen. Een hoeveelheid die overeenkomt met tienduizenden vliegtuigreizen naar Europa.

Druppel op een hete plaat

De impact van één mailtje minder lijkt enorm, al blijft het een druppel op een hete plaat. Wetend dat het Verenigd Koninkrijk jaarlijks zo’n 435.2 miljoen uitstoot, zou het nog niet eens gaan om een besparing van een halve procent.

Daarbij zijn er nog enkele kanttekeningen. De CO 2 -uitstoot werd berekend op basis van het volledige verbruik van allerlei toestellen die ook zonder e-mailverkeer zouden blijven draaien, denk aan je computer of je wifirouter. Hierdoor zou het ruimere netwerk, ondanks het verkleinde volume aan e-mails, haast nog evenveel energie verbruiken als voordien. Eén mailtje minder zou zo nog geen gram CO 2 besparen.

Bespaar (jouw) energie

Voor wie gedemotiveerd raakt door dit povere resultaat, zijn er gelukkig nog alternatieven die je van achter je scherm kan doen om het milieu te sparen. Maak bijvoorbeeld wat meer gebruik van je harde schijf als opslagruimte in plaats van de cloud of beperk je uren gestreamde video. Want ook deze diensten dragen bij aan de CO 2 -uitstoot.

De energiebesparing voor de planeet lijkt misschien miniem, maar vergeet niet dat je met een mailtje minder ook jouw energie spaart. Maak je niet druk over die mail die je uit het oog verloor. Stuur enkel mails wanneer je voelt dat zowel jij als je ontvanger er iets aan hebben. Zo niet? Laat het en bespaar naast energie ook een hoop tijd.