Doe jij als man in gesprek met een vrouw soms (onbewust) een van deze 5 onaangename dingen?

Ze veroverden al miljoenen harten van mensen als Miranda Hobbes en Charlotte York in de iconische tv-serie Sex and the City. En nu, zo’n twintig jaar later, staan Cynthia Nixon (55) en Kristin Davis (56) er helemaal terug in het veelbesproken vervolg And Just Like That … Ettelijke jaartjes ouder wel, maar naar eigen zeggen zoveel beter in zoveel opzichten. NINA sprak exclusief met de twee topactrices. “We praten openlijk over wat er met vrouwen gebeurt in verschillende stadia van hun leven. Dat is ook exact de reden waarom we terug wilden komen.”

