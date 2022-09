Deze Vlamingen zijn creatief met hun carrière: “De reizen die ik wilde organiseren sloten bij geen enkele sector aan”

Studeren op latere leeftijd: goed of slecht idee? “Er zijn andere uitdagin­gen dan in jouw studenten­tijd”

Vandaag starten duizenden kinderen aan hun eerste schooldag. Maar ook bij volwassenen kriebelt het om opnieuw in de studieboeken te duiken. Pedro (45) is zo iemand. Hij wil graag opnieuw studeren, maar twijfelt of zijn hersenen nog zoveel nieuwe informatie kunnen verwerken. Dr. Elke Geraerts van Better Minds at Work geeft tips. “Zorg voor een goede breinhygiëne.”

1 september