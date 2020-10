Deze tips uit de topsportwereld helpen je om thuiswerken vol te houden

Niet twijfelen, gewoon doen: waarom je beter niet wacht met je vakantieda­gen op te nemen

5 juni De zomervakantie komt eraan. En dat levert meteen een dilemma op: willen we relaxen in de achtertuin of sparen we onze vakantiedagen op voor betere tijden? Psychologe en carrièrecoach Roos Woltering geeft advies en legt uit waarom korte staycations - helaas pindakaas - nodig zijn.