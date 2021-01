Deze 11 tips om productiever te zijn en meer gedaan te krijgen vonden we op TikTok

Een nieuw jaar, een nieuwe start. Misschien dus ook tijd om nieuwe goede gewoontes te incorporeren die je kunnen helpen productiever te zijn? Wij selecteerden elf verrassend nuttige tips die we tegenkwamen op ... TikTok. De app wordt doorgaans uitsluitend gebruikt voor entertainment en is dus een nogal onverwachtse plaats om carrièregericht advies op terug te vinden. Desalniettemin vonden wij deze tips erg behulpzaam en jij vast ook.

De video-app (die enorm geliefd is bij jongeren) bewees echter al meer dan eens een bron van wijsheid te zijn. Er gingen eerder al tal van make-up- en sekstips viraal dankzij de vijftien seconden durende filmpjes. En je vindt er dus ook een heleboel handige trucs om je productiviteit een boost te geven. We sommen er enkele voor je op.

1. Deel je dag op in tijdsblokken...

Een to-dolijst maken kan handig zijn, maar tegelijkertijd ook frustrerend en overweldigend. Op sommige dagen lijkt het wel alsof de uren van de dag vanzelf verstrijken, zonder dat je ook maar enige vooruitgang boekt in je takenlijst. Deze TikTok-video suggereert dan ook dat het veel effectiever is om je dag in tijdsblokken op te delen (vooral voor uitstellers!), je taken toe te wijzen aan tijdsblokken, en dan gewoon alles wat je moet doen te noteren. Het proberen waard, want het invloedrijke vaktijdschrift Harvard Business Review noemde dit de doeltreffendste tip om productief te zijn.

2. ...en je week!

Breng je dagelijkse to-dolijst naar een hoger niveau en maak ineens een lijst voor de hele week. Zo bewaar je het overzicht van alles dat je moet doen en zal je beseffen hoeveel tijd er is voor al je taken. Én de broodnodige ontspanning.

3. Vervang boeken door podcasts

Voor sommigen gaat er niets boven het genot van een goed boek of artikel, maar we weten allemaal dat lezen erg tijdrovend kan zijn. Zeker als je op professioneel vlak of als student vaak grote hoeveelheden moet verwerken. Dankzij deze Google Chrome-extensie (die gebruik maakt van artificiële intelligentie) wordt online tekst omgezet naar podcasts, waardoor je geschreven stof kan beluisteren en dus kan multitasken, waardoor je heel wat tijd wint.

4. Verspil minder tijd aan sociale media

Sociale media en applicaties zijn een leuke uitvinding, maar ze kunnen soms in de weg staan van onze productiviteit en het werk dat we moeten uitvoeren. De app Bakery motiveert je om je gsm te laten liggen voor de duur (en het gebak...) dat je zelf selecteert. Wil je opgeven en toch Instagram checken op je smartphone, dan zal de app je tegenhouden (en je baksel aanbranden!).

5. Maak het verzenden van e-mails ongedaan

We kennen allemaal het gênante gevoel, als we een e-mail naar de foute persoon verzenden (met of zonder spellingsfouten). Wist je dat je je G-mail kan instellen om het verzenden van dat soort mails ongedaan te maken? Deze video toont hoe!

6. Maak to-do lijsten in excel

Slingeren er bij jij ook ontelbare papieren takenlijstjes rond? Maak je to-dolijsten voortaan in excel, zoals deze video voordoet. De excel-methode zorgt voor minder chaos in je hoofd en meer rust, waardoor je een beter overzicht van je taken hebt.

7. Beloon jezelf

Tegenover al het harde werk dat je uitvoert, mag ook best een beloning staan. Maak een lijstje met taken en een lijstje met beloningen, bijvoorbeeld je lievelingsreep nemen uit de automaat op je werk, een ontspannende wandeling naar een koffiezaak of de finale van je guilty pleasure serie kijken. Werk je taken af en treat yourself. Op die manier ervaar je een to-dolijstje misschien wel als leuk, in plaats van alleen maar als stressvol.

@happiejordan trying out productivity hacks so u don't have to: task & reward🌟 #productivity #schooltips #studyhacks ♬ original sound - jordan ◡̈

8. Verstop je to-dolijst

Er zijn zo van die dagen dat onze motivatie om productief te zijn wel héél ver te zoeken is. Deze video geeft een tip om dingen gedaan te krijgen op dagen dat je zin hebt om ... absoluut helemaal niks te doen. Noteer álle taken die in je opkomen op een papier. Zo hoef je er even niet meer aan te denken. Schrijf nu de taak die de grootste prioriteit heeft op een post-it. Verstop vervolgens je volledige takenlijst en focus je enkel en alleen op de taak op de post-it, die het belangrijkst is. Zodra je de opdracht hebt afgewerkt, schrijf je een nieuw puntje van je takenlijst op een post-it en doe je hetzelfde. Ga zo door tot alles is afgewerkt.

@hbrascend Do you ever have those days where you feel like doing absolutely nothing? Same. #productivity #workfromhome #college #advice ♬ THE PAINTER - Jaem

9. Ruim je inbox op

Staat de teller van je inbox op 4.628 en zie je het bos niet meer door de bomen? Leiden de ongewenste e-mails in je inbox je af van de mails die je wél moet lezen en beantwoorden? Leavemealone.app scant je hele mailbox en meldt je automatisch af bij alle nieuwsbrieven, promoties en updates die je toch niet van plan bent te openen.

10. Maak tijd voor een ochtendroutine

Op dagen dat we overstelpt worden met werk, willen we het liefst uit ons bed racen en meteen aan de slag gaan, zonder tijd voor onszelf te maken. Om productief te zijn, moet er natuurlijk effectief gewerkt worden, maar het is al meermaals bewezen dat we ons veel beter kunnen concentreren, als we de dag starten met wat tijd voor onszelf. Door ’s ochtends tien minuutjes in jezelf te investeren, investeer je eigenlijk in je productiviteit én concentratie voor de rest van de dag. Win-win!

11. Leg je laptop weg

Werk zal er altijd zijn, maar klap na een lange dag je laptop ook tijdig dicht. Maak genoeg tijd voor ontspanning en dan nog het liefst voor ontspanning waarbij je geen scherm nodig hebt. Op die manier laad je mentaal je batterijen op en ben je de dag erna weer helemaal fris en monter én klaar om al je werk af te handelen.

@emilybruth Your company will rarely stop you from working. There is always more work. Know your limits! #workload #timemanagement #worklifebalance #WFH ♬ Blow Your Mind (Mwahchallenge) - Dua Lipa