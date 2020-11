De tweede ronde: steeds meer 65-plussers beginnen na hun pensioen aan een tweede carrière

Waar zijn die handjes? Zo gebruik je lichaams­taal tijdens videomee­tings

12 juni Ook al glijden we stilaan uit de coronaquarantaine, toch blijft thuiswerken – tjah ... – een blijvertje. En ook de videovergaderingen zullen we erbij moeten nemen. Tot grote frustratie van velen, want vier op de vijf werknemers geven de voorkeur aan fysieke meetings en babbels aan het koffieapparaat. Gelukkig kan dat voor een deel verholpen worden door meer lichaamstaal te gebruiken tijdens videocalls, zegt Eva Vissers, expert in non-verbale communicatie.