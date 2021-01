De nieuwe first lady Jill Biden behoudt haar eigen job “en dat is een goeie zaak”, zeggen relatietherapeut en mastercoach

First lady Jill Biden zette haar job als leraar even on hold toen haar echtgenoot Joe Biden voor president ging. Maar daarna pakte Jill haar werk terug op. Ze is vastberaden om de eerste first lady ooit te zijn die er naast haar taken in het Witte Huis een andere fulltime job op nahoudt. Veel vrouwen ontvangen Jill Bidens keuze met lof, maar er is - hoe kan het ook anders - ook kritiek. “Ze zal al haar tijd en energie nodig hebben om de puinhoop die Amerika geworden is op te ruimen", klinkt het langs de ene kant. “Ze heeft een glazen plafond doorbroken”, langs de andere. Steeds meer vrouwen kiezen bewust voor een veeleisende carrière, en er zijn ook mannen die thuisblijven om voor het gezin te zorgen. Maar als er iemand thuisblijft, schuilt er een potentieel probleem voor onze relaties.