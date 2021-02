De hele week productiever dankzij een ‘slow monday’ op je werk? Dorien Camps van Bossy Magazine legt in vier stappen uit hoe je het doet

Maandag: het is voor velen een gevreesde dag. Het weekend is voorbij, dus we beginnen gehaast aan onze nieuwe week. Wat als het ook anders kon? Door op maandag de tijd te nemen om op professioneel vlak een aantal dingen op een rijtje te zetten, geniet je de rest van de week van de voordelen. Dankzij deze tips van Dorien Camps van Bossy Magazine beleef je een Slow Monday terwijl je werkt en productief bent.

“Op maandag hebben we het idee dat alles snel moet gaan, dat we er ‘vollenbak’ moeten invliegen om onze week te starten”, begint Camps. “Voor sommige mensen werkt dat, voor anderen helemaal niet. Stress kan je enorm onproductief maken. Als je drukke week hebt, lijkt de tijd voorbij te vliegen. Tegen dat het woensdag is, weet je al niet meer wat je allemaal gedaan hebt, omdat je op automatische piloot bezig bent. We zitten voortdurend in een reactieve modus.”

Wat is een Slow Monday?

“Enerzijds betekent slow voor mij rustig, anderzijds betekent het ook bewust. Bewust zijn houdt voor mij in dat je goed gaat nadenken over wat je precies met je tijd wilt doen en welke mindset je daarvoor nodig hebt. Misschien is het wel een goed moment om die bijscholing van vier uur te doen? Of wie weet start je jouw dag met een yogasessie in plaats van snel snel te ontbijten aan je bureau? Je hoeft niet per se traag te werken, wees gewoon bewust en mindful. Dat is het belangrijkste aspect. Verder kan iedereen zijn maandag doorbrengen zoals 'ie wilt, de invulling van een Slow Monday is persoonlijk.”

1. Plan je maandag op vrijdag

“Elke vrijdag bekijken wij op kantoor hoe de week geweest is, en plannen we onze nieuwe week in", zegt Camps. “Als je weet wat er op je bord gaat komen te liggen, start je je dag en week op een veel rustigere en dus aangenamere manier. Plan op je Slow Monday minstens één taak - die je grondig doet en zeker wil afvinken - en maximum drie taken. Vaak houden we ons bezig met het afwerken van heel veel kleine, makkelijke to-do’s en laten we het echte werk liggen - wat later in de week zorgt voor stress. Een echte valkuil op maandag.”

“Met een duidelijk overzicht van wát je wil doen en hoe je het wilt aanpakken, werk je efficiënter, waardoor je achteraf een voldaan gevoel ervaart. Vermijd dus verrassingen in je mailbox op maandag, door je dag al op vrijdag te organiseren - in de mate van het mogelijke.”

Volledig scherm Dorien Camps van Bossy Magazine © bynouchka

2. Deze tools heb je nodig

Vliegtuigmodus: “We grijpen hoe dan ook regelmatig naar onze smartphone tijdens het werk. Je hebt af en toe sociaal contact nodig, zeker nu we thuis zitten en er geen praatjes meer zijn aan het koffie-apparaat. Maar wist je dat je acht minuten nodig hebt om je weer te focussen nadat je werd afgeleid door een berichtje? Ik merk zelf ook dat ik zoveel meer gefocust ben op een taak als ik mijn gsm een paar uur links laat liggen. Probeer daarom de eerste uren van je Slow Monday door te brengen zonder input van anderen (met je smartphone op niet storen), of je nu bezig bent aan werk of tijd voor jezelf hebt ingepland”, zegt Camps.

“Als je van plan bent in vliegtuigmodus te gaan tijdens je werk, moet je natuurlijk wel met je team communiceren dat je even niet bereikbaar bent. Of een automatisch antwoord instellen op je e-mails, zodat je je geen zorgen moet maken. Anders bereik je het tegenovergestelde van een rustig gevoel.”

Ga voor analoog: “Vermijd schermen waar mogelijk. Probeer op maandag eens je agenda, ideeën of to-do’s op papier uit te werken, in plaats van digitaal. 80 procent van de mensen voelen hun creativiteit pieken als ze dit doen, en het is een mooie manier om te ontkoppelen, terwijl je toch nog productief bezig bent. Daarnaast is de kans dat je afgeleid veel minder groot.”

“En waarom niet eens een reflectiemomentje inlassen? Schrijf je gevoelens neer zoals je in een dagboek zou doen en ervaar de therapeutische effecten - de perfecte activiteit voor tijdens een Slow Monday.”

3. Definieer zelf je succes

“Het is belangrijk dat je gaat nadenken: wat zijn de taken die er echt toe doen, wat wil ik met mijn maandag bereiken? Het draait niet altijd zozeer om hoeveel werk je gedaan krijgt op een dag. Denk vooral na over met welk gevoel je je dag wilt afsluiten, en zorg dat je dat ook effectief bereikt. Daarom is het ook belangrijk dat je van tijd tot tijd rust creëert. Gaan wandelen of yoga doen zodat je zonder stress kan gaan slapen, zorgt ervoor dat je de dag erna des te productiever bent. Heb je nodig aan meer orde? Benut je tijd dan door op te ruimen, dingen weg te gooien, ... Jij bepaalt.”

4. Slow down op elk moment van de week

“Reflecteer over je maandag en denk na over hoe je die gevoelens van rust en bewust zijn de rest van de week kan meenemen. Voor sommige mensen is een hele maandag lang rustig aan doen misschien niet haalbaar, maar denk dan eens na welke momentjes wél kunnen. Hou een lijstje bij van dingen die jou een ontspannen gevoel geven. Heb je vijf of vijftien minuten of misschien wel een halve dag? Dan kan je een van die dingen op je lijstje doen om stoom af te blazen Denk: stretch- of sportoefeningen, ademhalingstechnieken of een paar bladzijden lezen. Naast rustgevend, kunnen die dingen namelijk ook oppeppend werken. En dat komt je werk en productiviteit alleen maar ten goede.”