Carrière van man komt eerst als er kind is

ZOVEEL VERDIEN IK. HR-verantwoor­de­lij­ke Eline (30): “Job verloren door corona én zwanger: het is voor mij bijna onmogelijk om een nieuwe baan te vinden”

18 oktober Redacteur Inge Stiers vraagt elke week aan enkele Vlamingen hoeveel ze verdienen. Deze week: de hypotheek van hun nieuwe woning werd berekend op hun twee lonen, maar sinds Eline (30) haar job verloor door de coronacrisis, is het voor haar en partner Jordi (30) even doorbijten om alles betaald te krijgen. “Zonder alle handige harry’s in onze familie, hadden we nog eens 100.000 euro meer moeten lenen.”