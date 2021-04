Cara Delevingne zet zich in voor het klimaat met nieuw initiatief: “Vraag jezelf af: Wat als? Dat heeft zo’n impact”

Al in 2019 lanceerde Cara Delevingne samen met vriendin Christabel Reed de website #MyEcoResolution. Een platform waar ze mensen wil laten zien welke veranderingen ze kunnen doorvoeren - zowel individueel als collectief - om de enorme milieu-uitdagingen waar we voor staan aan te pakken. Naast het platform richtte ze nu ook Initiative Earth op. Een liefdadigheidsinstelling waarmee ze miljoenen mensen wil helpen hun lokale ecosystemen te herstellen en die later dit jaar officieel gelanceerd wordt.

Wat als?

Alleen al het stellen van de vraag ‘Wat als?’ zou ons volgens Cara kunnen helpen om een positieve impact te hebben op onze planeet. “Als je je ogen sluit en aan de toekomst denkt, wat voel je dan? Als je je de planeet en al het leven waarmee we samenleven over 20 jaar voorstelt, wat zie je dan?” begint ze haar verhaal in Vogue. “Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik voel me behoorlijk bang en overweldigd. En ik weet dat veel mensen zich zo voelen.” Ze geraakte geïnspireerd door auteur Rob Hopkins die ooit zei dat de vraag ‘Wat als?’ het ideale tegengif is wanneer je denkt dat ‘de apocalyps onvermijdelijk is’ en ‘er niets is dat je kan doen’. Daarop ging ze zichzelf, samen met een klein team, ook een aantal ‘wat als’-vragen stellen.

“Wat als mensen toegang zouden hebben tot gratis onderwijs van hoge kwaliteit over het herstel van ecosystemen, zodat ze actief kunnen deelnemen aan het herstel van aangetaste omgevingen? Wat als gemeenschappen het heft in eigen handen zouden nemen in plaats van op regeringen te wachten? Wat als we allemaal erkennen dat de gezondheid van de planeet en de gezondheid van mensen twee kanten van dezelfde medaille zijn? Wat als we zouden begrijpen dat de onderdrukking van mensen en de verloedering van de planeet van nature met elkaar verbonden zijn? Wat als we ons allemaal in staat zouden voelen om onze unieke vaardigheden en gaven te gebruiken om bij te dragen aan het herstel van onszelf, onze gemeenschappen en ecosystemen?”

Hoe gaat het in zijn werk?

Al die vragen hebben er voor Delevingne toe geleid om Initiative Earth op te richten. “Het is belangrijk voor ons om te onthouden dat alle oplossingen die we nodig hebben om de klimaat- en ecologische crisis aan te pakken, al bestaan. Toekomstige generaties zullen op dit moment terugkijken en zich verbazen over het feit dat we zoveel wisten, met zulke ondraaglijke details, maar niet in staat waren om significante actie te ondernemen om de onderliggende oorzaken aan te pakken.” Er is volgens Delevingne nu meer dan ooit de behoefte om beschadigde ecosystemen te herstellen. En ondanks dat we allemaal ons eigen leven leiden en elk onze eigen weg gaan, hoopt Cara dat we ons toch kunnen verenigen in onze collectieve visies op een rechtvaardigere, vrijere en ecologisch evenwichtigere cultuur.

Wie mee een verschil wil maken en zich wil registreren voor Initiative Earth kan dat hier doen.

