Belgische fotografe Régine Mahaux (59) is kind aan huis bij Trump: “Toen Donald en Melania positief testten, heb ik een berichtje gestuurd om beterschap te wensen”

Vrouwen bergen ambities nog altijd te snel op: 2 carrière­vrou­wen helpen je op weg naar professio­neel succes

28 september Het is jammer genoeg nog altijd iets bijzonders: een vrouw die een hoge professionele positie bereikt. ‘De eerste vrouwelijke CEO’, ‘de eerste vrouwelijke premier’, ‘de eerste vrouwelijke decaan’: anno 2020 moeten vrouwen nog altijd glazen plafonds breken. En daarbovenop voel je als vrouw vaak nog de verplichtingen tegenover je gezin. Het is een worsteling die Marion Debruyne (48) en Katleen De Stobbeleir (42) bekend in de oren klinkt. De eerste is de eerste vrouwelijke decaan van de Vlerick Business School, de tweede professor in leiderschap aan Vlerick. In hun boek ‘Making your way’ formuleren ze hun wegwijzers naar succes. Hoe je als vrouw dat begrip ook definieert. “Als wij hadden gedacht: dáár moet onze carrière heen, dan waren we er nooit geraakt.”